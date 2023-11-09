В ЄС вигадали запасний план допомоги Україні, якщо Угорщина накладе вето, — ЗМІ

Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган сказав, що блок не може бути шантажованим будь-якими членами. Угорщина своєю чергою звинуватила ЄС у намаганні шантажувати її.

Related video

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не бажає підтримувати новий пакет допомоги ЄС для України, а Угорщина наклала вето на поточний пакет в 50 мільярдів євро (53,4 мільярда доларів). В ЄС повідомили, що блок не може бути шантажованим будь-якими членами, які відмовляються від нього, тож в Євросоюзі вирішили розглянути альтернативний план допомоги Україні, щоб обійти вето Угорщини. Про це пише Вloomberg.

Пропозиція передбачатиме національні гарантії від держав-членів щодо залучення фінансування, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає пакет допомоги Україні і вимагає одностайності.

Важливо

Поставили умови: Угорщина блокуватиме переговори щодо вступу України в ЄС, — радник Орбана

Водночас Орбан розраховує на незабаром виділення принаймні частини понад 30 мільярдів доларів коштів ЄС для його країни, які блок заморозив минулого року через занепокоєння щодо відсутності демократії в країні.

Виступаючи перед законодавцями Європейського парламенту 8 листопада, комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган сказав, що блок не може бути шантажованим будь-якими членами, які відмовляються від нього.

"Звичайно, ви можете зробити речі складнішими, громіздкішими, якщо вам потрібна одностайність, але ми бачили в минулому, будучи абсолютно чіткими, що ви не можете зупинити нас робити щось. Звичайно, якщо думати про Україну, це може бути складніше. Звичайно, ми можемо знайти рішення, яке включатиме лише 26 держав-членів", — сказав він.

Угорщина своєю чергою звинуватила ЄС у намаганні шантажувати її.

"Ми бачимо спробу шантажу з боку Брюсселя. Комісія не вирішила, чи виконали ми їхні умови щодо виділення коштів очевидно з метою прив’язки до інших файлів, таких як допомога Україні чи перегляд бюджету. Угорщина готова обговорювати бюджет ЄС — навіть допомогу Україні в короткостроковій перспективі від шести місяців до року, — але не погодиться почати переговори про членство в ЄС з Києвом", — сказав керівник апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергелій Гуляс.

Нагадаємо, що Угорщина знову заблокувала транш ЄС у розмірі 500 млн доларів на військову допомогу Україні.