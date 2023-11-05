"Тиснути зсередини": політолог розповів, як Україна може вплинути на "режим Орбана" (відео)

За словами політолога Володимира Горбача, будь-які рішення Євросоюзу, зокрема виділення фінансової допомоги Україні, ухвалюють консенсусом, а без голосу Угорщини це неможливо.

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Угорщина знову заблокувала транш ЄС у розмірі 500 млн доларів на військову допомогу Україні. Єдиним способом виправити цю ситуацію є можливість вплинути і посилити внутрішню опозицію проти прем'єра Віктора Орбана. Про це 5 листопада Фокусу розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії політолог Володимир Горбач.

"Я б порадив у тактичному або дипломатичному плані менше нарікати на Угорщину, а більше озвучувати це як "уряд Орбана" або "режим Орбана", — зазначив експерт.

Як заявив Горбач, днями в Угорщині відбулася величезна демонстрація громадян проти політики Віктора Орбана через його зустрічі з Путіним у Пекіні та критику Заходу. Висловлювання Орбана були дуже критично сприйняті угорською опозицією.

"Ми дуже часто дискутуємо, чи потрібно підтримувати російську опозицію. Очевидно, що ні. Це не принесе необхідного результату. Але от якщо нам і потрібно підтримувати якусь опозицію, то це опозицію угорську проти режиму Віктора Орбана. І потрібно закликати це робити наших партнерів", — пояснив політолог.

За його словами, тільки вплив на опозицію Орбана може стати формою тиску на прем'єра і змінити його думку.

"Нам потрібно це озвучувати, тому що це може стати формою тиску зсередини на Орбана і його рішення блокувати транші ЄС Україні. Але прямих способів впливати на режим Орбана в Україні, на жаль, немає, тому що він перебуває в середині Європи і НАТО, а ми знаходимося зовні. Кожне рішення в ЄС чи НАТО ухвалюватиметься консенсусом. А без голосу Орбана це неможливо. Тож нам потрібно впливати на вироблення рішення в самій Угорщині", — додав Горбач.

Нагадаємо, у 2024 році дефіцит державного бюджету України очікується на рівні 42 мільярдів доларів, який планують покрити за рахунок міжнародних коштів. Зокрема, з 1 січня Київ приєднується до програми Ukrainian Facility від ЄС, що передбачає фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів на наступні чотири роки.

27 жовтня повідомлялося, що прем'єрка Естонії намагалася переконати Орбана і Фіцо на саміті ЄС. Кая Каллас зазначила, що угорський і словацький колеги думають, що почуватимуться в безпеці, якщо зараз не підтримати Україну. Альтернативу вони запропонувати не змогли.