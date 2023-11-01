Новий угорський диктатор. Чому Віктор Орбан веде Угорщину до ізоляції в ЄС

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан стає все більш токсичним та поступово потрапляє в ізоляцію. І це через авторитарний стиль правління та антиєвропейську риторику, зокрема, й про Україну. Він різко виступає проти допомоги Україні, блокує надання додаткового фінансування, їде до Китаю на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним та підтримує Дональда Трампа. Перелік вчинків та заяв угорського політика далеко не вичерпний. Фокус розбирався, як вони впливатимуть на ставлення до України, та яке майбутнє чекає країну в ЄС за умов збереження влади Орбана.

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Угорщина йде проти політики ЄС

"У нас і раніше були розбіжності в думках, і нам вдавалося зберегти єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше", — сказала естонська прем’єрка Кая Каллас під час саміту Європейського союзу, який відбувся наприкінці минулого тижня. Іншими словами вона зауважила: Угорщина стає проблемою для Євросоюзу.

За її словами, Угорщина на політичному рівні продовжує дотримуватися поглядів, протилежних до більшості країн-членів Союзу, а також залишається поза межами Єврозони, незважаючи на високу інфляцію. "Угорщина потребує ЄС", — додала Каллас та водночас додала, що у ЄС наразі немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Угорщина.

Різко висловився і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він сказав, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу.

Ці та інші подібні закиди на адресу Угорщини були викликані заявами керівництва цієї країни про те, що ЄС нібито позбавляє країну права на ідентичність шляхом нав’язування моделі ліберальної демократії, яку, за словами Орбана, угорці відкидають, та порівняв ЄС з Радянським союзом.

Експерти зауважують, подібну поведінку Орбан дозволяв собі завжди, але від початку прямого протистояння Росії з Заходом, вона стала більш помітною через пряму підтримку Угорщиною дій Росії. Проте ліберальний та демократичний Європейський союз не відповідав Будапешту жорстко.

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Коли йдеться про жорсткість, не говоримо про примусове виключення країни з ЄС. Це неможливо — вихід можливий тільки за умови добровільної згоди країни, наприклад, як було у випадку Великобританії та брекзиту. Існують інші інструменти, говорить Фокусу президент Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломієць. Серед них можливість не приймати рішення обов'язково одноголосно всіма країнами-членами, а більшістю. Тоді можна не зважати у певних аспектах на позицію Угорщини. Але на це необхідна політична воля, якої наразі немає. Натомість ЄС досі намагається всіляко шукати компроміси, що призводить до поглиблення кризи.

Та й Угорщина не може відмовитися від ЄС. Про це говорить Фокусу політолог Ігор Петренко.

"Угорщина є другою країною за обсягом грошей, які вони отримують від ЄС. Крім того, країна отримує фінансування і з різних фондів. Тобто Угорщина є дотаційною державою, — пояснює він. — Якщо раніше ЄС використовував підхід пряника — радше йшов на поступки Орбану, давали йому те, що він хотів, то зараз вони застосовують техніку батога — дають сигнали та урізають отримання коштів. І не тільки через випади на адресу України. В Угорщини є свої проблеми: судова реформа, відсутність вільних медіа, дотримання прав людини. До Угорщини є низка питань, як до країни, яка нівелює принципи, заради яких створювався ЄС".

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Боррель, коли зауважує, що Угорщину в ЄС ніхто не тримає, надсилає Орбану серйозний сигнал, переконаний він.

"Такі слова виправдані й тим, аби вплинути на угорців, які голосують за Орбана і, відповідно до соцопитувань, тотальною більшістю не хочуть виходити з ЄС, — продовжує експерт. — Орбан робив декілька спроб промацати суспільство з приводу виходу з ЄС. Політтехнологи писали різні матеріали, на екранах телевізорів з'явилися різні "відморожені" політики, які не від імені партії Орбана, але афілійовані з ним, а "незалежно", висловлювали подібні думки. Але реакція угорців була чітка і жорстка — вони точно не будуть підтримувати вихід своєї країни з ЄС. Такий сигнал — намагання вплинути на динаміку внутрішньополітичних поглядів. Але в цілому ЄС буде зацікавлений, аби шукати альтернативу в Угорщини, підтримуючи певну внутрішні політичні сили в Угорщині, які зможуть довести інакшу, проєвропейську, політику".

Угорщина між Китаєм та Росією

А причин незадоволення ЄС діями Угорщини є кілька. І не на останньому місці дуже близькі зв'язки з РФ.

Напередодні саміту ЄС Віктор Орбан злітав у Пекін на форум "Один пояс, один шлях". Саме там він особисто зустрівся із російським президентом Володимиром Путіним.

За словами речника угорського прем'єра, під час зустрічі обговорювалися поставки газу та нафти, а також питання ядерної енергетики, оскільки за контрактом 2014 року "Росатом" будує атомну електростанцію в Угорщині. Сам же Орбан заявив у коментарі російським журналістам, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ та намагається врятувати двосторонні контакти. Водночас російський диктатор наголосив на динамічному розвитку російсько-угорських відносин.

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І не тільки в енергетиці, оскільки під час зустрічі з президентом РФ угорський прем'єр назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією". А згодом пояснив: Угорщина не підтримує Росію, але політика Угорщини відрізняється від політики ЄС тим, що офіційний Будапешт "виступає за мир". І саме така політика обумовлює його контакти із Путіним.

Але, очевидно, влада Угорщини на чолі з Орбаном тяжіє до контактів з Росією. Про це вже неодноразово писав Фокус. Причина — економічні відносини, а точніше — залежність, зокрема, від енергоресурсів. Саме тому Орбан тисне руку Путіну, а очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто літає до Мінська аби ручкатися з Олександром Лукашенком.

Лідери ЄС і під час саміту і в інших публічних виступах говорять, що подібні контакти з диктаторами неприпустимі.

"Але після таких контактів навряд будуть санкції з боку ЄС на адресу Угорщини, — продовжує Петренко. — Звичайно, що це викликає осуд. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Росію диктатурою та закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність глави РФ. Але думаю, що європейці чудово розуміють прагматичність і Орбана і Сіярто і в цілому Угорщини. Вони таким чином торгуються з Європейським союзом. Угорська влада хоче отримати від РФ якісь ресурси та фінансові кошти. Орбан не просто хоче знижки офіційного характеру, йому також важливо мати кошти, щоб підпитувати свій режим. Його режим багато в чому тримається на тіньових схемах та надходженнях. Орбан має утримувати свої медіа та лояльність опозиційних депутатів".

Європейці це бачать, але не мають підходу, що робити з цим.

"Але політика ізоляції, коли на засіданнях ЄС Віктор Орбан стоїть окремо від всіх, раніше працювала. Але глобально ЄС — заручник своїх попередніх підходів. Що всиляє оптимізм, так це те, що ЄС буде керуватись внутрішньою і зовнішньою ситуацією в Угорщині".

В чому радикалізм Орбана та його шкода Україні

З часом Орбан хоче бути схожим на радикального політика. Такого собі угорського Дональда Трампа, але з диктаторськими можливостями. Наразі Орбан в Угорщині досяг конституційної більшості, контролює повністю свою країну, зокрема, й медіа. Він намагається бути популярним всередині країни, як Путін у Росії. Ця риторика є невід'ємною частиною політичного образа Орбана.

Раніше експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Михайло Драпак у коментарі Фокусу, приміром, зазначав, що угорські чиновники високого рівня дуже люблять кидати якісь заяви, які можна по-різному розуміти, це їхній стиль ведення комунікації. "Орбан сам колись говорив, мовляв, не дивіться, що я говорю, а що я роблю. Він досить часто не стежить за своїми словами або навмисно каже, щоб перевірити реакцію аудиторії", — пояснював аналітик.

Орбан намагається наслідувати Путіна, хоче бути таким же популярним в своїй країні

Наразі угорський уряд затримує нову військову допомогу ЄС Україні на 500 млн євро. Будапешт блокує рішення про надання оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Але ще на початку жовтня Україна виключила його зі списку, після чого позиція Угорщини не змінилась, вона вимагає юридичних гарантій, що ситуація не повториться.

"Далі він каже, що цього недостатньо, тому ще давайте гарантії, що ці санкції повторно не будуть накладені. Але як їх можна давати, якщо цей ОТП банк і надалі буде порушувати санаційну політику", — експерт.

Що ж до України, то наразі політика сусідньої Угорщини не має бути для України визначальною. Доля допомоги вирішується не в Будапешті, а в Брюсселі та Вашингтоні, тож нині експерти зазначають, що працювати треба з ними, не відволікатися на висловлювання та візити Віктора Орбана. У ЄС же мають бути більш активними у визнанні політики Угорщини неприйнятної, наслідком чого може бути позбавлення її лідерів певних важелів впливу на ЄС. Але ізолювати та відсторонити одну з країн від ухвалення ключових рішень не вдасться, і це також треба розуміти. А надто, коли у другій половині 2024 року Угорщина має головувати в Раді ЄС.

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