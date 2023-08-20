"Нехай доведуть": У НАЗК розповіли про переговори з Угорщиною щодо роботи OTP Bank у РФ

У НАЗК хочуть, щоб OTP Bank підтвердив, що не видаватиме пільгові кредити військовим РФ і піде з російського ринку.

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Уряди України та Угорщини ведуть переговори для того, щоб розібратися в причинах включення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це сказала в ефірі "Еспресо" очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства України із запобігання корупції (НАЗК) Агія Загребельська.

За її словами, OTP Bank, керуючись російським законом, видавала росіянам, які беруть участь у "СВО" на території "ЛДН" і України, кредити на пільгових умовах. Анна Загребельська вважає, що це і може вважатися прямим фінансуванням російської армії.

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"Зараз ми як агентство, наші дипломати, угорський уряд і OTP Bank перебуваємо в переговорному процесі. Я сподіваюся, що дуже скоро це закінчиться, що OTP Bank підтвердить, що він припинив видавати пільгові кредити військовим РФ, і продемонструє нам план виходу з російського ринку в короткостроковій перспективі, якої він дотримується. І ми із задоволенням виключимо OTP Bank з нашого списку. У банку та Угорщини є вихід із цієї ситуації", — підкреслила Агія Загребельська.

Що відомо про OTP Bank

OTP Bank — основа міжнародної фінансової групи OTP Group. Вона займає лідерські позиції на ринку фінансових послуг у Центральній та Східній Європі. OTP Bank має у своєму розпорядженні дочірні банки в:

Росії;

Україні;

Хорватії;

Словенії;

Словаччини;

Чорногорії;

Румунії.

Так, у РФ OTP перебуває серед 50 найбільших банків, а за низкою напрямків є серед лідерів. У банку обслуговуються понад 2,2 млн клієнтів, фінустанова представлена в більш ніж 1850 населених пунктах, що свідчить про важливість для економіки РФ.

Крім того, банк посідає друге місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3% і є восьмим на ринку кредитних карток.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) 4 травня 2023 року додало OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни. В організації вважають, що позиція банку не припиняти роботу в РФ є прямим доказом підтримки режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, що 17 серпня в цьому ж списку опинилася китайська група компаній Alibaba Group Holding Limited. У НАЗК пояснили своє рішення тим, що компанія досі працює в РФ і продає вкрадену українську мідь.