НАЗК внесло власника AliExpress з Китаю до списку міжнародних спонсорів війни

Внесення до цього списку у НАЗК пояснили тим, що компанія після майже 18 місяців війни продовжує працювати на ринку Росії та бере участь у продажі міді, яку вивезли з тимчасово окупованих частин України.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до списку міжнародних спонсорів війни, до якої входить відомий маркетплейс AliExpress та Taobao. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що На території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)".

Власником цієї компанії є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення бізнесу у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав близько $160 млн.

Продаж вкраденої української міді

У НАЗК нагадали, що у квітні 2023-го видання Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму 7,4 мільйона доларів у захопленого окупантами Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

Цензурування українців на платформі Alibaba

У Національно антикорупційному бюро зазначили, що компанія Alibaba у березні 2022 року заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляються.

"Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно", — наголосили у НАЗК.

Які компанії входять до китайської торговельної групи?

Повідомляється, що у 2023 році компанія оголосила план реструктуризації, що передбачає розподіл Alibaba Group на 6 груп:

Cloud Intelligence Group;

Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com);

Local Services Group (Amap, Ele.me);

Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com);

Cainiao Smart Logistics;

Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

До слова, 2 березня повідомлялось, що китайський онлайн-магазин AliExpress перестав продавати користувачам з Росії дрони та деталі до них від виробників DJI, Fimi, Hubsan. Так, користувачі з РФ більше не можуть за низькими цінами купувати коптери, акумулятори та запчастини, з яких збирають БПЛА-вбивці.

Нагадаємо, що 30 листопада 202 року Фокус писав, що у Росії роблять дрони для військових із деталей, куплених на AliExpress. Один із таких представили як російську розробку під назвою "Добриня".