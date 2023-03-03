Китай відвернувся: AliExpress позбавив росіян дешевих дронів для ведення війни в Україні

Користувачі з РФ більше не можуть за низькими цінами купувати коптери, акумулятори та запчастини, з яких збирають БПЛА-вбивці.

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З 2 березня китайський онлайн-магазин AliExpress перестав продавати користувачам з Росії дрони та деталі до них від виробників DJI, Fimi, Hubsan. Про це пише російське видання "Известия".

Відтепер росіяни не можуть придбати на AliExpress коптери, акумулятори, чохли, окуляри, деякі запчастини та аксесуари вказаних брендів. При спробі відкрити сторінку з товаром, сайт пише, що її не існує. За даними "Рідуса", для деяких вже куплених дронів виробники ввели обмеження по висоті польоту.

[ + – ] Сторінка в AliExpress Фото: Скриншот

"Комерсант" звернув увагу, що іншу продукцію бренду DJI придбати на AliExpress можна, наприклад, стабілізатори. Водночас із російського AppStore прибрали фірмову програму компанії для управління дронами під назвою "DJI Fly", але в Google Play аналогічна програма з назвою "Go Fly for DJI Drone models" все ще доступна.

У коментарі Telegram-каналу Mash служба підтримки DJI заявила, що більше не продає свої дрони та супутні продукти в Росію і не надає послуги російським користувачам. "Ми не надаємо послуги для якоїсь військової діяльності та створення зброї", — підкреслили в компанії.

Фото: Mash

У коментарі BFM головний редактор Digital Media Павло Синяков зазначив, що деякі підприємства доставляють товари до Росії в обхід санкцій, але коштують вони набагато дорожче. AliExpress був популярним майданчиком саме через низькі ціни, але тепер він недоступний.

Експерт ринку НТІ "Аеронет" Віталій Долгов у коментарі "Известиям" спрогнозував, що частина російських користувачів відмовиться від купівлі китайських дронів, оскільки ціни на AliExpress значно нижчі, ніж у роздрібних магазинах. А от на оптових покупців заборона навряд чи вплине, адже вони мають й інших постачальників.

Російський військовий експерт та засновник порталу Military Russia Дмитро Корнєв додав BFM, що дрони DJI Mavic активно використовуються на війні в Україні. Їх цінують за надійність, просте управління, непогану потужність і дальність дії, хорошу камеру — все це дозволяє військовим використовувати їх для розвідки. Як припустив аналітик, закордонні партнери натиснули на владу Китаю або саму компанію DJI з метою припинити постачання. Китайці вже давно не продають такі БПЛА офіційно, але тепер ще й заважають застосовувати їх у бойових діях.

"Обслуговування цієї техніки на території Російської Федерації здійснюватиметься кустарним чином і неофіційно, тобто приватними особами та фахівцями, які здатні зібрати, розібрати, налагодити та запустити", — поділився думкою Корнєв.

Раніше писали, як у Росії роблять дрони для військових із деталей, куплених на AliExpress. Один із таких представили як російську розробку під назвою "Добриня".

У квітні DJI зупинила постачання своїх дронів до Росії та України. Компанія виступила проти використання її продукції в бойових діях, проте визнала, що не може повністю припинити продаж БПЛА з боку інших учасників ринку.

У лютому волонтер Олександр Карпюк розповів, як російські та українські війська використовують дрони DJI на передовій. Невеликі безпілотники допомагають військовим проводити штурми та тримати оборону, оскільки застосовуються для ведення розвідки з повітря та скидання гранат.