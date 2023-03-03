Китай отвернулся: AliExpress лишил россиян дешевых дронов для ведения войны в Украине

Пользователи из РФ больше не могут по низким ценам закупать коптеры, аккумуляторы и запчасти, из которых собирают БПЛА-убийцы.

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Cо 2 марта китайский онлайн-магазин AliExpress перестал продавать пользователям из России дроны и детали к ним от производителей DJI, Fimi, Hubsan. Об этом пишет российское издание "Известия".

Отныне россияне не могут приобрести на AliExpress коптеры, аккумуляторы, чехлы, очки, некоторые запчасти и аксессуары указанных брендов. При попытке открыть страницу с товаром сайт пишет, что ее не существует. По данным "Ридуса", для некоторых уже купленных дронов производители ввели ограничение по высоте полета.

[ + – ] Страница в AliExpress Фото: Скриншот

"КоммерсантЪ" обратил внимание, что другую продукцию бренда DJI на AliExpress можно, например, стабилизаторы. В то же время, из российского AppStore убрали фирменное приложение компании для управления дронами под названием "DJI Fly", но в Google Play аналогичное приложение с названием "Go Fly for D.J.I Drone models" все еще доступно.

В комментарии Telegram-каналу Mash служба поддержки DJI заявила, что больше не продает свои дроны и сопутствующие продукты в Россию и не предоставляет услуги российским пользователям. "Мы не предоставляем услуги для какой-либо военной деятельности и создания оружия", — подчеркнули в компании.

Фото: Mash

В комментарии BFM главный редактор Digital Media Павел Синяков отметил, что некоторые предприятия доставляют товары в Россию в обход санкций, но стоят они намного дороже. AliExpress был популярной площадкой именно из-за низких цен, но теперь она недоступна.

Эксперт рынка НТИ "Аэронет" Виталий Долгов в комментарии "Известиям" спрогнозировал, что часть российских пользователей откажется от покупки китайских дронов, поскольку цены на AliExpress значительно ниже, чем в розничных магазинах. А вот на оптовых покупателей запрет вряд ли повлияет, ведь у них есть и другие поставщики.

Российский военный эксперт и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев добавил BFM, что дроны DJI Mavic активно используются на войне в Украине. Их ценят за надежность, простое управление, неплохую мощность и дальность действия, хорошую камеру — все это позволяет военным использовать их для ведения разведки. Как предположил аналитик, зарубежные партнеры надавили на власти Китая или саму компанию DJI с целью прекратить поставки. Китайцы уже давно не продают такие БПЛА официально, но теперь еще и мешают применять их в боевых действиях.

"Обслуживание этой техники на территории Российской Федерации будет осуществляться кустарным образом и неофициально, то есть частными лицами и специалистами, которые способны собрать, разобрать, наладить и запустить", — поделился мнением Корнев.

Ранее писали, как в России делают дроны для военных из деталей, купленных на AliExpress. Один из таких представили как российскую разработку под названием "Добрыня".

В апреле DJI остановила поставки своих дронов в Россию и Украину. Компания выступила против использования ее продукции в боевых действиях, однако признала, что не может полностью прекратить продажи БПЛА со стороны других участников рынка.

В феврале волонтер Александр Карпюк рассказал, как российские и украинские войска используют дроны DJI на передовой. Небольшие беспилотники помогают военным проводить штурмы и держать оборону, поскольку применяются для ведения разведки с воздуха и сброса гранат.