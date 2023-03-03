Китай отвернулся: AliExpress лишил россиян дешевых дронов для ведения войны в Украине
Пользователи из РФ больше не могут по низким ценам закупать коптеры, аккумуляторы и запчасти, из которых собирают БПЛА-убийцы.
Cо 2 марта китайский онлайн-магазин AliExpress перестал продавать пользователям из России дроны и детали к ним от производителей DJI, Fimi, Hubsan. Об этом пишет российское издание "Известия".
Отныне россияне не могут приобрести на AliExpress коптеры, аккумуляторы, чехлы, очки, некоторые запчасти и аксессуары указанных брендов. При попытке открыть страницу с товаром сайт пишет, что ее не существует. По данным "Ридуса", для некоторых уже купленных дронов производители ввели ограничение по высоте полета.
"КоммерсантЪ" обратил внимание, что другую продукцию бренда DJI на AliExpress можно, например, стабилизаторы. В то же время, из российского AppStore убрали фирменное приложение компании для управления дронами под названием "DJI Fly", но в Google Play аналогичное приложение с названием "Go Fly for D.J.I Drone models" все еще доступно.
В комментарии Telegram-каналу Mash служба поддержки DJI заявила, что больше не продает свои дроны и сопутствующие продукты в Россию и не предоставляет услуги российским пользователям. "Мы не предоставляем услуги для какой-либо военной деятельности и создания оружия", — подчеркнули в компании.
В комментарии BFM главный редактор Digital Media Павел Синяков отметил, что некоторые предприятия доставляют товары в Россию в обход санкций, но стоят они намного дороже. AliExpress был популярной площадкой именно из-за низких цен, но теперь она недоступна.
Эксперт рынка НТИ "Аэронет" Виталий Долгов в комментарии "Известиям" спрогнозировал, что часть российских пользователей откажется от покупки китайских дронов, поскольку цены на AliExpress значительно ниже, чем в розничных магазинах. А вот на оптовых покупателей запрет вряд ли повлияет, ведь у них есть и другие поставщики.
Российский военный эксперт и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев добавил BFM, что дроны DJI Mavic активно используются на войне в Украине. Их ценят за надежность, простое управление, неплохую мощность и дальность действия, хорошую камеру — все это позволяет военным использовать их для ведения разведки. Как предположил аналитик, зарубежные партнеры надавили на власти Китая или саму компанию DJI с целью прекратить поставки. Китайцы уже давно не продают такие БПЛА официально, но теперь еще и мешают применять их в боевых действиях.
"Обслуживание этой техники на территории Российской Федерации будет осуществляться кустарным образом и неофициально, то есть частными лицами и специалистами, которые способны собрать, разобрать, наладить и запустить", — поделился мнением Корнев.
Ранее писали, как в России делают дроны для военных из деталей, купленных на AliExpress. Один из таких представили как российскую разработку под названием "Добрыня".
В апреле DJI остановила поставки своих дронов в Россию и Украину. Компания выступила против использования ее продукции в боевых действиях, однако признала, что не может полностью прекратить продажи БПЛА со стороны других участников рынка.
В феврале волонтер Александр Карпюк рассказал, как российские и украинские войска используют дроны DJI на передовой. Небольшие беспилотники помогают военным проводить штурмы и держать оборону, поскольку применяются для ведения разведки с воздуха и сброса гранат.