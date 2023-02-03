Кроме Mavic и Matrice летать некому: почему ВСУ не используют военные дроны на фронте

На первой линии идет окопная война, и гражданские квадрокоптеры играют в ней важную роль.

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Вооруженные силы Украины используют на передовой не военные, а гражданские дроны, в первую очередь модели линейки DJI Mavic. Волонтер Александр Карпюк, известный под псевдонимом Serg Marco, объяснил причины на своей странице в Facebook.

Сегодня в небе над Украиной летают очень много дронов Mavic, которые используются для корректирования огня и бомбардировки. Как объяснил Александр Карпюк, украинские и российские войска сейчас бои на первой линии ведутся не техникой, а малыми группами и в окопах. Обе стороны используют беспилотники для отражения штурмов или захвата позиций, сбрасывая гранаты с воздуха.

"Мавик" — это неотъемлемая составляющая сегодняшних штурмов с обеих сторон", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что из-за туманов и низкой облачности на фронте практически не используют большие БПЛА самолетного типа, поскольку в таких условиях они бесполезны. Как с российской, так и с украинской стороны находятся глупые командиры, которые заставляют операторов запускать такие дроны и вести разведку, несмотря на риски.

"Но корректирование сейчас ведется в основном "Мавиками", поскольку коптер может висеть на небольшой высоте, ему нипочем облачность на высоте 250-300 м. То есть, кроме Mavic и Matrice летать некому", — объяснил Александр Карпюк.

Во время боя в одном секторе могут подниматься до двух десятков таких дронов, выполняющих разные задачи, которые становятся главной целью для комплексов РЭБ. Операторам необходимо знать, как работает система РЭБ ВС РФ, в каких бригадах какие комплексы имеются. В противном случае, Mavic очень быстро собьют либо враги, либо свои.

Ранее писали, как ВСУ используют на передовой гражданские дроны, которые Минобороны называет "свадебными". По словам экспертов, они являются весьма эффективным средством, но требуют от пилота навыков и подготовки.