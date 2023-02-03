Крім Mavic і Matrice літати немає кому: чому ЗСУ не використовують військові дрони на фронті

На першій лінії йде окопна війна, і цивільні квадрокоптери грають у ній важливу роль.

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Збройні сили України використовують на передовій не військові, а цивільні дрони, насамперед моделі лінійки DJI Mavic. Волонтер Олександр Карпюк, відомий під псевдонімом Serg Marco, пояснив причини на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні в небі над Україною літають дуже багато дронів Mavic, які використовуються для коригування вогню та бомбардування. Як пояснив Олександр Карпюк, українські та російські війська зараз ведуть бої на першій лінії не технікою, а малими групами та в окопах. Обидві сторони використовують безпілотники для відбиття штурмів чи захоплення позицій, скидаючи гранати з повітря.

"Мавік" — це невід'ємна складова сьогоднішніх штурмів з обох боків", — наголосив експерт.

Він додав, що через тумани та низьку хмарність на фронті практично не використовують великі БПЛА літакового типу, оскільки в таких умовах вони марні. Як з російського, так і з українського боку знаходяться дурні командири, які змушують операторів запускати такі дрони та вести розвідку, незважаючи на ризики.

"Але коригування зараз ведеться в основному "Мавіками", оскільки коптер може висіти на невеликій висоті, йому не страшна хмарність на висоті 250-300 м. Тобто крім Mavic і Matrice літати нікому", — пояснив Олександр Карпюк.

Під час бою в одному секторі можуть підніматися до двох десятків таких дронів, які виконують різні завдання, що стають головною метою комплексів РЕБ. Операторам потрібно знати, як працює система РЕБ ЗС РФ, у яких бригадах які комплекси є. В іншому випадку Mavic дуже швидко зіб'ють або вороги, або свої.

Раніше писали, як ЗСУ використовують на передовій цивільні дрони, які Міноборони називає "весільними". За словами експертів, вони є дуже ефективним засобом, але вимагають від пілота навичок та підготовки.