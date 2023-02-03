"Мало просто вміти літати": навіщо цивільні дрони потрібні ЗСУ на війні

Якби не квадрокоптери, то росіяни змогли б захопити Бахмут і вести бої вже під Дніпром, вважає засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнека.

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Незахищені комерційні дрони, такі як DJI Mavic, відіграють велику роль у бойових діях, всупереч скептичному відношенню чиновників із Міністерства оборони. Видання "Українська правда" розповіло, навіщо вони потрібні українським військовим.

"Весільні дрони": реакція Міноборони

У грудні 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю " Лівому березі ", що відомство не закуповує цивільні БПЛА, оскільки ті не пристосовані для польотів у бойових умовах. За його словами, лише деякі креативні бійці використовують апарати лінійки Mavic та їм подібні до ведення "окопної боротьби" та знищення російських сил.

"Військові їх не сприймають, наші генерали називають їх весільними дронами", — зазначив Резніков.

Багато військовослужбовців, волонтерів та аеророзвідників розкритикували слова голови Міноборони. Наприклад, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у Facebook розповів, що комерційні дрони в парі з терміналами Starlink дозволяють ЗСУ тримати оборону і не поступатися переважаючим силам окупантів, а також точніше стріляти.

"Без них ми витрачали б у рази більше боєприпасів для поразки в рази меншої кількості цілей і билися б за Дніпро, а не за Бахмут", — висловився волонтер.

Навіщо ЗСУ звичайні дрони

З початку повномасштабної війни в Україні цивільні БПЛА успішно замінюють дорогі та дефіцитні військові дрони. Вони стали "очами" ЗСУ, дозволяючи військовим вести розвідку на відстані до 10 км, спостерігаючи за переміщенням російських військ. Крім того, безпілотники використовують для точного наведення артилерії.

Як розповів інструктор з БПЛА з ГО "Аеророзвідка" Сергій Рістенко, моделі Matrice 300 чи Matrice 30 виробництва китайської компанії DJI "ідеально" підходять для коригування вогню на передовій, оскільки оснащені камерами з 200-кратним зумом.

Можливості невійськових дронів обмежені, проте українські умільці значно розширюють їх, вносячи свої модифікації. Одна з найпопулярніших — система скидання, яка перетворює звичайний квадрокоптер на ударний дрон. Створенням таких пристроїв займаються як військові, так і цивільні інженери.

Навколо застосування саморобних бомбардувальників виникло багато суперечок, деякі вказують на великий ризик втрати дронів, небезпеку для оператора та низьку ефективність, оскільки умовний DJI Mavic 3 може піднімати лише легкі гранати, які не можуть завдати великих збитків. Втім, Сергій Рістенко запевняє, що в умілих руках дрони працюють дуже ефектно і можуть знищувати навіть бойову техніку ЗС РФ.

Втрати комерційних дронів

Ще одним мінусом "Мавіків" Олексій Резніков назвав їхню недовговічність. За інформацією міністра, такі квадрокоптери працюють не більше двох діб до того, як його зіб'ють російські війська. Але Сергій Рістенко запевняє, що тривалість "життя" БПЛА на фронті залежить від досвіду операторів, а також ворогів, яким вони протистоять. Навіть для управління цивільними безпілотниками військовим потрібні особливі навички та розуміння особливостей ведення бою.

"Недостатньо просто навчитися літати дроном, потрібно ще як мінімум розуміти основні правила виконання польотів при застосуванні ворогом засобів радіоелектронної боротьби", — зазначив він.

Багато волонтерських організацій не лише постачають дрони ЗСУ, а й навчають військовослужбовців, як ними керувати. За кілька днів оператори вчать теорію, складають іспити та отримують сертифікати, а потім проходять практичні тренування на полігонах з БПЛА, раціями, терміналами Starlink та ПЗ.

Росія поступово покращує систему РЕБ, щоб збивати якнайбільше українських дронів уздовж лінії фронту. Найчастіше росіяни застосовують "глушіння" (jamming), створюючи перешкоди та блокуючи супутникову навігацію, у такому разі оператору складніше або взагалі неможливо керувати апаратом. Нерідко застосовують також GPS-спуфінг, коли дрону передають хибний сигнал GPS, що змінює його геолокацію і змушує приземлятися.

Раніше командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади Територіальної оборони Юрій Федоренко назвав топові цивільні дрони на службі ЗСУ. За його словами, найкраще на фронті виконують свої завдання DJI Mavic 3, DJI Matrice 30T, DJI Matrice 300 та Autel. Велику роботу також роблять "бомбери" — великі безпілотники, що скидають на противника важкі боєприпаси.