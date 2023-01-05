"Рятують життя": командир ЗСУ назвав топові дрони для передової (відео)

Українські інженери вже розробили моделі, які перевершують закордонні аналоги, але військові найчастіше користуються недорогими китайськими коптерами.

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Комерційні дрони стали одним із головних знарядь Збройних сил України на передовій, допомагаючи знищувати окупантів. Командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади Територіальної оборони та депутат Київради Юрій Федоренко назвав найефективніші моделі у програмі "Час: Online" на "5 каналі".

За словами Юрія Федоренка (позивний — "Ахіллес"), у світлий час доби китайський квадрокоптер DJI Mavic 3 чудово виконує свої завдання там, де українські безпілотники не справляються. Часом польотам вітчизняних безпілотників, таких, як "Лелека" або "Фурія", заважають погодні умови, низька хмарність і дія ворожих систем радіоелектронної боротьби.

"Топкоптер на війні — DJI Mavic 3. Це коптер, на якому тримається вся лінія зіткнення, без перебільшень", — наголосив військовослужбовець.

Якщо згадані умови не дозволяють далекобійним дронам проводити розвідку в глибині оперативного простору ЗС РФ, то за допомогою Mavic 3 оператори завжди можуть спостерігати безпосередньо за лінією фронту. Завдяки легким квадрокоптерам із хорошими камерами оператори виявляють супротивника й успішно коригують вогонь артилерії, заощаджуючи дефіцитні снаряди.

Як зазначив Юрій Федоренко, українським військовим на передовій також дуже допомагають DJI Matrice 30T. Його ефективно використовують для дорозвідки та коригування вогню, ось тільки коштує такий дрон майже 500 тис. грн, тоді як Mavic 3 можна придбати за 90-120 тис. грн. Для перегляду далеких позицій росіян підходить DJI Matrice 300.

"Також Autel. Це, напевно, чотири коптери, які я назвав, зараз є топкоптерами на війні", — розповів Федоренко.

[ + – ] Юрій Федоренко з квадрокоптером DJI Mavic 3 Фото: Facebook

Командир повідомив, що в його роту поки не надходили коптери українського виробництва, проте він знає про вітчизняні дрони-камікадзе, які за характеристиками перевершують знамениті американські Switchblade. Значну роль також відіграють "бомбери" — великі дрони, зібрані умільцями для скидання боєприпасів. Як наголосив "Ахіллес", один такий апарат після хорошої підготовки може за ніч знищити до 16 одиниць ворожої техніки на фронті, враховуючи танки.

"БПЛА — це сьогодення і за БПЛА майбутнє. Це той напрямок, який держава має фінансувати, розвивати. І зробити все можливе і неможливе. Зокрема, щодо зміни законодавства, для того щоб коптерів на фронті було достатньо. Тому що вони рятують життя. Коли ти бачиш противника і можеш його уразити, це дає тобі значну перевагу", — пояснив Юрій Федоренко.

Раніше стало відомо, що українські військові використовують гоночні коптери для знищення ЗС РФ. Умільці перетворюють цивільні моделі на дрони-камікадзе, що ефективно уражають російську техніку.

Писали також, як українці створюють дрони-вбивці для ЗСУ. Після початку повномасштабного російського вторгнення народні умільці навчилися переробляти звичайні безпілотники, створюючи їх зброю з допомогою технологій, доступних на комерційному ринку.