Українські військові використовують гоночні дрони для знищення ЗС РФ, — Forbes

Маленькі БПЛА для гонок дуже швидкі та маневрені, але вимагають від оператора високих навичок керування.

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Українські війська використовують недорогі гоночні дрони для ураження російської техніки. Про це пише видання Forbes.

Останніми днями захисники України оприлюднили кілька випадків знищення техніки ЗС РФ за допомогою безпілотників. 28 грудня Національна гвардія прозвітувала про роботу операторів спецпідрозділу "Омега" в районі Авдіївки, де росіяни активно намагаються наступати. У ролику українські дрони-камікадзе уразили чотири БМП.

Як зауважили журналісти Forbes, задні люки бойової машини були відкриті, а на даху сиділи два солдати, які навіть намагалися відстрілюватися. Відео не показує наслідки атаки, проте аналітики передбачають загибель військовослужбовців ЗС РФ з огляду на тонку броню БМП.

29 грудня народний депутат Юрій Мисягін опублікував відеозапис знищення російської вантажівки з боєприпасами FPV-дроном. Безпілотник, постійно маневруючи, наблизився до автомобіля і вибухнув, хоча в останній момент зв'язок з оператором обірвався. Наслідки удару військовим удалося зняти на інший безпілотник.

Forbes звернула увагу, що українські військові неодноразово ділилися кадрами своїх ударів, завданих за допомогою безпілотників, зокрема американських дронів-камікадзе Switchblades-300 та вітчизняних RAM-II. Однак, судячи зі швидкості та маневреності, нацгвардійці під Авдіївкою застосували гоночні дрони з видом від першої особи (FPV), що передають через Wi-Fi зображення у високій роздільній здатності з фронтальних камер на спеціальні окуляри, які одягають оператори.

Гонки FPV-дронів уперше стали офіційним видом спорту в Німеччині у 2011 році, а сьогодні змагання і чемпіонати влаштовують велика кількість організацій по всьому світу. Професійні гонщики користуються БПЛА, зробленими на замовлення, але на ринку є і серійні моделі, такі як DJI FPV вартістю 900 доларів — їх використовують як українські, так і російські військові.

За інформацією від виробника, такий апарат важить лише 700 грамів, розганяється до 140 км/год, але заряду батареї вистачає лише на 20 хвилин польоту за сприятливих умов. Державні регулятори обмежують максимальну швидкість дронів, тому теоретично можуть літати навіть швидше після певних модифікацій.

На війні в Україні помічено використання інших FPV-дронів. Наприклад, компанія Rotor Riot подарувала Україні понад десяток гоночних безпілотників, які, за інформацією DroneLife, "допомогли відволікти колону російських танків" на початку вторгнення. Також відомо, що Drone Aid Ukraine поставила українським військовим 11 дронів Opterra E-flite із нерухомим крилом.

Але додавання навіть найменшої гранати збільшує вагу БПЛА, знижуючи тривалість польоту. Відео від нацгвардійців підтверджує цю проблему, оскільки на записах із камер FPV-апаратів видно запис про низький заряд батареї. На одному з них аналітики помітили осколково-фугасний кумулятивний протитанковий заряд реактивної гранати ПГ-7ВЛ важить 2,5 кг, тому для її доставки, ймовірно, використовували більший дрон. Щоб пробити броню БМП товщиною 3,5 см, достатньо 40-мм кумулятивної гранати вагою трохи більше 300 г.

Крім низької тривалості польоту, FPV-дрони мають й інший недолік — ними складніше керувати, ніж іншими комерційними БПЛА, через високу швидкість і маневреність, тому операторам потрібна підготовка та вроджена вправність. Вони не мають великої популярності серед військових, але бійці "Омеги" показали майстерні навички управління.

У листопаді писали, що в Україні розробили надточний FPV-дрон для знищення техніки. Інженери оснастили квадрокоптер пластиковою трубою і зарядили туди гранату ВОГ-17.