Український дрон-камікадзе ювелірно підірвав російську вантажівку з боєприпасами (відео)

Оператор втратив відеозв'язок, але зумів довести безпілотник до своєї цілі.

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Український дрон-камікадзе знищив російську вантажівку з боєприпасами в Херсонській області. Відеороликом у Telegram поділився народний депутат України, заступник голови парламентської комісії з національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, посилаючись на свого колегу Романа Костенка.

Камера дрона зняла, як безпілотник спікірував на вантажну машину ЗС РФ, що зупинилася на узбіччі путівця в окупованій частині Херсонської області. В останній момент відеозв'язок обривається, але оператор зміг довести літальний апарат та вразити ворожу техніку.

Інший дрон ЗСУ зняв з повітря наслідки удару БПЛА-камікадзе. Судячи з кадрів, боєприпаси у вантажівці детонували, спричинивши сильну пожежу. Стовп густого чорного диму здійнявся на сотні метрів.

"Оператор дрона-камікадзе, виготовленого в Україні, ювелірно точно вражає російський вантажний автомобіль із боєприпасами, на лівому поки окупованому березі Херсонщини", — підписав відео Юрій Мисягін.

Раніше Нацгвардія показала, як українські дрони-камікадзе знищують техніку ЗС РФ під Авдіївкою. Оператори спецпідрозділу "Омега" зривають настання окупантів, влучно вражаючи бойові машини піхоти дорогами. Один із БПЛА росіяни встигли помітити і навіть відкрили по ньому вогонь, але це не врятувало їх від вибуху.

Писали також, що у Кривому Розі збирають аналоги дронів-камікадзе Shahed. Безпілотники виходять у 10 разів дешевшими, але не менш смертоносними, адже можуть нести на борту до 10 кг вибухівки.