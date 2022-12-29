Украинский дрон-камикадзе ювелирно взорвал российский грузовик с боеприпасами (видео)

Оператор потерял видеосвязь, но сумел довести беспилотник до своей цели.

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Украинский дрон-камикадзе уничтожил российский грузовик с боеприпасами в Херсонской области. Видеороликом в Telegram поделился народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, ссылаясь на своего коллегу Романа Костенко.

Камера дрона запечатлела, как беспилотник спикировал на грузовую машину ВС РФ, которая остановилась на обочине проселочной дороги в оккупированной части Херсонской области. В последний момент видеосвязь обрывается, но оператор смог довести летательный аппарат и поразить вражескую технику.

Другой дрон ВСУ снял с воздуха последствия удара БПЛА-камикадзе. Судя по кадрам, боеприпасы в грузовике детонировали, вызвав сильный пожар. Столб густого черного дыма поднялся на сотни метров.

"Оператор дрона-камикадзе, изготовленного в Украине, ювелирно точно поражает российский грузовой автомобиль с боеприпасами, на левом пока еще оккупированном берегу Херсонщины", — подписал видео Юрий Мысягин.

Ранее Нацгвардия показала, как украинские дроны-камикадзе уничтожают технику ВС РФ под Авдеевкой. Операторы спецподразделения "Омега" срывают наступления оккупантов, метко поражая боевые машины пехоты на дорогах. Один из БПЛА россияне успели заметить и даже открыли по нему огонь, но это не спасло их от взрыва.

Писали также, что в Кривом Роге собирают аналоги дронов-камикадзе Shahed. Беспилотники получаются в 10 раз дешевле, но не менее смертоносными, ведь могут нести на борту до 10 кг взрывчатки.