Украинские военные используют гоночные дроны для уничтожения ВС РФ, — Forbes

Маленькие БПЛА для гонок весьма быстрые и маневренные, но требуют от оператора высоких навыков управления.

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Украинские войска используют недорогие гоночные дроны для поражения российской техники. Об этом пишет издание Forbes.

В последние дни защитники Украины обнародовали несколько случаев уничтожения техники ВС РФ с помощью беспилотников. 28 декабря Национальная гвардия отчиталась о работе операторов спецподразделения "Омега" в районе Авдеевки, где россияне активно пытаются наступать. В ролике украинские дроны-камикадзе поразили четыре БМП.

Как обратили внимание журналисты Forbes, задние люки боевой машины были открыты, а на крыше сидели два солдата, которые даже пытались отстреливаться. Видео не показывает последствия атаки, однако аналитики предполагают гибель военнослужащих ВС РФ, учитывая тонкую броню БМП.

29 декабря народный депутат Юрий Мысягин опубликовал видеозапись уничтожения российского грузовика с боеприпасами FPV-дроном. Беспилотник, постоянно маневрируя, приблизился к автомобилю и взорвался, хотя в поcледний момент связь с оператором оборвалась. Последствия удара военным удалось снять на другой беспилотник.

Forbes обратило внимание, что украинские военные неоднократно делились кадрами своих ударов, нанесенных с помощью беспилотников, в том числе американских дронов-камикадзе Switchblades-300 и отечественных RAM-II. Однако, судя по скорости и маневренности, нацгвардейцы под Авдеевкой применили гоночные дроны с видом от первого лица (FPV), передающие через Wi-Fi изображение в высоком разрешении с фронтальных камер на специальные очки, которые надевают операторы.

Гонки FPV-дронов впервые стали официальным видом спорта в Германии в 2011 году, а сегодня соревнования и чемпионаты устраивает большое количество организаций по всему миру. Профессиональные гонщики пользуются БПЛА, сделанными на заказ, но на рынке имеются и серийные модели, такие как DJI FPV стоимостью $900 — их используют как украинские, так и российские военные.

По информации от производителя, такой аппарат весит всего 700 граммов, разгоняется до 140 км/ч, но заряда батареи хватает всего на 20 минут полета при благоприятных условиях. Государственные регуляторы ограничивают максимальную скорость дронов, потому теоретически они могут летать даже быстрее после определенных модификаций.

На войне в Украине замечено использование и других FPV-дронов. К примеру, компания Rotor Riot подарила Украине более десятка гоночных беспилотников, которые, по информации DroneLife, "помогли отвлечь колонну российских танков" в начале вторжения. Также известно, что Drone Aid Ukraine поставила украинским военным 11 дронов Opterra E-flite с неподвижным крылом.

Но добавление даже самой маленькой гранаты увеличивает вес БПЛА, снижая продолжительность полета. Видео от нацгвардейцев подтверждает эту проблему, поскольку на записях с камер FPV-аппаратов видна запись о низком заряде батареи. На одном из них аналитики заметили осколочно-фугасный противотанковый кумулятивный заряд реактивной гранаты ПГ-7ВЛ весит 2,5 кг, поэтому для ее доставки, вероятно, использовали более крупный дрон. Чтобы пробить броню БМП толщиной 3,5 см достаточно 40-мм кумулятивной гранаты весом чуть более 300 г.

Помимо низкой продолжительности полета, FPV-дроны имеют и другой недостаток — ими сложнее управлять, чем другими коммерческими БПЛА, из-за высокой скорости и маневренности, поэтому операторам требуются подготовка и врожденная сноровка. Они не пользуются большой популярностью среди военных, но бойцы "Омеги" показали мастерсткие навыки управления.

В ноябре писали, что в Украине разработали сверхточный FPV-дрон для уничтожения техники. Инженеры оснастили квадрокоптер пластиковой трубой и зарядили туда гранату ВОГ-17.