"Спасают жизни": командир ВСУ назвал топовые дроны для передовой (видео)

Украинские инженеры уже разработали модели, которые превосходят зарубежные аналоги, но военные чаще пользуются недорогими китайскими коптерами.

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Коммерческие дроны стали одним из главных орудий Вооруженных сил Украины на передовой, помогая уничтожать оккупантов. Командир 4-й роты 128-го батальона 112-й бригады Территориальной обороны и депутат Киевсовета Юрий Федоренко назвал самые эффективные модели в программе "Время: Online" на "5 канале".

По словам Юрия Федоренко (позывной — "Ахиллес"), в светлое время суток китайский квадрокоптер DJI Mavic 3 прекрасно выполняет свои задачи там, где украинские беспилотники не справляются. Порой полетам отечественных беспилотников, таких, как "Аист" или "Фурия", мешают погодные условия, низкая облачность и действие вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

"Топкоптер на войне — DJI Mavic 3. Это коптер, на котором держится вся линия столкновения, без преувеличений", — подчеркнул военнослужащий.

Если упомянутые условия не позволяют более дальнобойным дронам проводить разведку в глубине оперативного пространства ВС РФ, то с помощью Mavic 3 операторы всегда могут наблюдать непосредственно за линией фронта. Благодаря легким квадрокоптерам с хорошими камерами операторы обнаруживают противника и успешно корректируют огонь артиллерии, экономя дефицитные снаряды.

Как отметил Юрий Федоренко, украинским военным на передовой также очень помогают DJI Matrice 30T. Его эффективно используют для доразведки и корректировки огня, вот только стоит такой дрон около 500 тыс. грн , тогда как Mavic 3 можно приобрести за 90-120 тыс. грн. Для просмотра более дальних позиций россиян подходит DJI Matrice 300.

"Также Autel. Это, наверное, четыре коптера, которые я назвал, сейчас являются топкоптерами на войне", – рассказал Федоренко.

[ + – ] Юрий Федоренко с квадрокоптером DJI Mavic 3 Фото: Facebook

Командир сообщил, что в его роту пока не поступали коптеры украинского производства, однако он знает об отечественных дронах-камикадзе, которые по характеристикам превосходят знаменитые американские Switchblade. Значительную роль также играют "бомберы" — крупные дроны, собранные умельцами для сброса боеприпасов. Как подчеркнул "Ахиллес", один такой аппарат после хорошей подготовки может за ночь уничтожить до 16 единиц вражеской техники на фронте, включая танки.

"БПЛА – это настоящее и за БПЛА будущее. Это то направление, которое государство должно финансировать, развивать. И сделать все возможное и невозможное. В том числе, в части изменения законодательства, для того чтобы коптеров на фронте было предостаточно. Потому что они спасают жизнь. Когда ты видишь противника и можешь его поразить, это дает тебе значительное преимущество", – объяснил Юрий Федоренко.

Ранее стало известно, что украинские военные используют гоночные коптеры для уничтожения ВС РФ. Умельцы превращают гражданские модели в дроны-камикадзе, эффективно поражающие российскую технику.

Писали также, как украинцы создают дроны-убийцы для ВСУ. После начала полномасштабного российского вторжения народные умельцы научились переделывать обычные беспилотники, создавая из них оружие с помощью технологий, доступных на коммерческом рынке.