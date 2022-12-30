Купи и сделай сам: эксперты рассказали, как создаются дроны-убийцы для ВСУ

Любой коммерческий БПЛА можно переоборудовать в дрон-камикадзе.

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Беспилотники, изначально предназначенные для мирных целей, научились превращать в оружие и используют на войне в Украине. Издание Atlas News выяснило, как именно переделывают дроны для военных целей.

Гражданские БПЛА додумались использовать в бою еще до полномасштабного вторжения России в Украину. В 2016 году группировка Jund al-Aqsa, связанная с террористической организацией ИГИЛ, с помощью обычного дрона сбросила гранату на правительственные войска Сирии. На тот момент террористам было очень просто купить дешевый квадрокоптер, такой как DJI Phantom, и устроить бомбардировку с воздуха, поскольку сирийцы еще не осознавали угрозу и не заботились о средствах защиты.

Успешная тактика ИГИЛ сделала БПЛА популярным средством нападения по всему миру, их начали применять картели в Мексике, курдские боевики в Ираке и Сирии, повстанцы в Мьянме, различные группировки на Ближнем Востоке и в Африке. Примерно тогда же дроны начали летать над оккупированным Донбассом в Украине.

За последние 10 лет технология коммерческих дронов быстро развивалась, производители выпустили более эффективные и дешевые модели. Одними из самых ходовых стали дроны линейки Mavic, от китайской компании DJI, которые можно без труда упаковать в рюкзак и переносить с места на место. Простая модульная конструкция позволяет заменять разные части, чтобы увеличивать скорость и максимальный взлетный вес или уменьшать шум, а благодаря открытому исходному коду программисты могут снять установленные производителями ограничения по высоте.

[ + – ] Сбитый дрон DJI Mavic с гранатой Фото: Скриншот

При столь компактных размерах устройства оказались достаточно мощными, чтобы поднимать различные боеприпасы. Системы для сброса свободно продаются в Интернете, правда, изначально они предназначались для переноса воздушных шаров, конфет, сувениров и других предметов для развлечений. Механизм содержит датчик света и "отпускает" снаряд, как только оператор включает фонарик на дроне.

По данным New Atlas, чаще всего для бомбардировки к дронам прикрепляют легкие 30-мм боеприпасы для подствольных гранатометов ВОГ-17 (350 г), взрывающиеся при ударе. Взрывная начинка может различать в зависимости от типов гранаты, но из-за небольшой мощности их чаще всего применяют для уничтожения живой силы или повреждения легкой техники.

Ветер часто отклоняет сброшенные боеприпасы от запланированной траектории, поэтому к ним прикрепляют стабилизаторы, напоминающие плавники или оперение стрел. Раньше их делали в основном из бутылочных крышек, кусочков пластика или воланчиков для бадминтона, но в последнее время все чаще печатают на 3D-принтерах, рассчитывая аэродинамические свойства бомб на компьютерах.

Ранее сообщали, как украинские военные используют гоночные дроны для уничтожения ВС РФ. С помощью взрывчатки они превратили быстрые БПЛА в "камикадзе", которые сложно сбить.

Писали также, что бойцы ВСУ начали сами собирать дроны прямо на передовой. Военнослужащие из батальона морской пехоты научились разбираться в беспилотных технологиях при помощи знакомых специалистов, а затем занялись производством БПЛА под конкретные боевы задач.