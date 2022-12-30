Купи та зроби сам: експерти розповіли, як створюються дрони-вбивці для ЗСУ

Будь-який комерційний БПЛА можна переобладнати у дрон-камікадзе.

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Безпілотники, які спочатку були призначені для мирних цілей, навчилися перетворювати на зброю і використовують на війні в Україні. Видання Atlas News з'ясувало, як саме переробляють дрони для військових цілей.

Цивільні БПЛА додумалися використати у бою ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. У 2016 році угруповання Jund al-Aqsa, пов'язане з терористичною організацією ІДІЛ, за допомогою звичайного дрону скинуло гранату на урядові війська Сирії. На той момент терористам було дуже просто купити дешевий квадрокоптер, такий як DJI Phantom, і влаштувати бомбардування з повітря, оскільки сирійці ще не усвідомлювали загрози та не дбали про засоби захисту.

Успішна тактика ІДІЛ зробила БПЛА популярним засобом нападу по всьому світу, їх почали застосовувати картелі в Мексиці, курдські бойовики в Іраку та Сирії, повстанці в М'янмі, різні угруповання на Близькому Сході та Африці. Приблизно тоді ж дрони почали літати над окупованим Донбасом в Україні.

За останні 10 років технологія комерційних дронів швидко розвивалася, виробники випустили більш ефективні та дешеві моделі. Одними з найбільш ходових стали дрони лінійки Mavic, від китайської компанії DJI, які можна легко запакувати в рюкзак і переносити з місця на місце. Проста модульна конструкція дозволяє замінювати різні частини, щоб збільшувати швидкість і максимальну злітну вагу або зменшувати шум, а завдяки відкритому коду програмісти можуть зняти встановлені виробниками обмеження по висоті.

[ + – ] Збитий дрон DJI Mavic із гранатою Фото: Скриншот

При такому компактному розмірі пристрої виявилися досить потужними, щоб піднімати різні боєприпаси. Системи для скидання вільно продаються в Інтернеті, щоправда, вони спочатку призначалися для перенесення повітряних куль, цукерок, сувенірів та інших предметів для розваг. Механізм містить датчик світла і "відпускає" снаряд, як тільки оператор вмикає ліхтарик на дроні.

За даними New Atlas, найчастіше для бомбардування до дронів прикріплюють легкі 30 мм боєприпаси для підствольних гранатометів ВОГ-17 (350 г), що вибухають при ударі. Вибухова начинка може відрізнятись залежно від типів гранати, але через невелику потужність їх найчастіше застосовують для знищення живої сили або пошкодження легкої техніки.

Вітер часто відхиляє скинуті боєприпаси від запланованої траєкторії, тому до них прикріплюють стабілізатори, що нагадують плавці або оперення стріл. Раніше їх робили переважно з пляшкових кришок, шматочків пластику або воланчиків для бадмінтону, але останнім часом все частіше друкують на 3D-принтерах, розраховуючи аеродинамічні властивості бомб на комп'ютерах.

Раніше повідомляли, як українські військові використовують гоночні дрони для знищення ЗС РФ. За допомогою вибухівки вони перетворили швидкі БПЛА на "камікадзе", які складно збити.

Писали також, що бійці ЗСУ почали самі збирати дрони прямо на передовий. Військовослужбовці з батальйону морської піхоти навчилися розбиратися на безпілотних технологіях за допомогою знайомих фахівців, а потім зайнялися виробництвом БПЛА під конкретні бойові завдання.