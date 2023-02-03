"Мало просто уметь летать": зачем гражданские дроны нужны ВСУ на войне

Если бы не квадрокоптеры, то россияне смогли бы захватить Бахмут и вести бои уже под Днепром, считает основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнека.

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Незащищенные коммерческие дроны, такие как DJI Mavic, играют большую роль в боевых действиях, вопреки скептическому отношению чиновников из Министерства обороны. Издание "Украинская правда" рассказало, зачем они нужны украинским военным.

"Свадебные дроны": реакция Минобороны

В декабре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "Левому берегу", что ведомство не закупает гражданские БПЛА, поскольку те не приспособлены для полетов в боевых условиях. По его словам, лишь некоторые креативные бойцы используют аппараты линейки Mavic и им подобные для ведения "окопной борьбы" и уничтожения российских сил.

"Военные их не воспринимают, наши генералы называют их свадебными дронами", — отметил Резников.

Многие военнослужащие, волонтеры и аэроразведчики раскритиковали слова главы Минобороны. К примеру, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега в Facebook рассказал, что коммерческие дроны в паре с терминалами Starlink позволяют ВСУ держать оборону и не уступать превосходящим силам оккупантов, а также точнее стрелять.

"Без них мы бы тратили в разы больше боеприпасов для поражения в разы меньшего количества целей и сражались бы за Днепр, а не за Бахмут", — высказался волонтер.

Зачем ВСУ обычные дроны

С начала полномасштабной войны в Украине гражданские БПЛА весьма успешно заменяют дорогие и дефицитные военные дроны. Они стали "глазами" ВСУ, позволяя военным вести разведку на расстоянии до 10 км, наблюдая за перемещением российских войск. Кроме того, беспилотники используют для более точного наведения артиллерии.

Как рассказал инструктор по БПЛА из ОО "Аэроразведка" Сергей Ристенко, модели Matrice 300 чи Matrice 30 производства китайской компании DJI "идеально" подходят для корректирования огня на передовой, поскольку оснащены камерами с 200-кратным зумом.

Возможности невоенных дронов ограничены, однако украинские умельцы значительно расширяют их, внося свои модификаации. Одна из самых популярных — система сброса, которая превращает обычный квадрокоптер в ударный дрон. Созданием таких устройств занимаются как сами военные, так и гражданские инженеры.

Вокруг применения самодельных бомбардировщиков возникло много споров, некоторые указывают на большой риск потери дронов, опасность для оператора и низкую эффективность, поскольку условный DJI Mavic 3 может поднимать лишь легкие гранаты, неспособные нанести большой ущерб. Впрочем, Сергей Ристенко уверяет, что в умелых руках дроны работают весьма эффектино и могут уничтожать даже боевую технику ВС РФ.

Потери коммерческих дронов

Еще одним минусом "Мавиков" Алексей Резников назвал их недолговечность. По информации министра, такие квадрокоптеры работают не более двух суток до того, как его собьют российские войска. Но Сергей Ристенко уверяет, что продолжительность "жизни" БПЛА на фронте сильно зависит от опыта операторов, а также врагов, которым они противостоят. Даже для управления гражданскими беспилотниками военным необходимы особые навыки и понимание особенностей ведения боя.

"Недостаточно просто научиться летать дроном, нужно еще, как минимум, понимать основные правила выполнения полетов при применении врагом средств радиоэлектронной борьбы", — отметил он.

Многие волонтерские организации не только поставляют дроны ВСУ, но и обучают военнослужащих, как ими управлять. За несколько дней операторы учат теорию, сдают экзамены и получают сертификаты, а затем проходят практические тренировки на полигонах с БПЛА, рациями, терминалами Starlink и ПО.

Россия постепенно улучшает систему РЭБ, чтобы сбивать как можно больше украинских дронов вдоль линии фронта. Чаще всего россияне применяют "глушение" (jamming), создавая помехи и блокируя спутниковую навигацию, в таком случае оператору сложнее или вообще невозможно управлять аппаратом. Нередко применяют также GPS-спуфинг, когда дрону передают ложный сигнал GPS, меняющий его геолокацию и заставляющий приземляться.

Ранее командир 4-й роты 128-го батальона 112-й бригады Территориальной обороны Юрий Федоренко назвал топовые гражданские дроны на службе ВСУ. По его словам, лучше всего фронте выполняют свои задачи DJI Mavic 3, DJI Matrice 30T, DJI Matrice 300 и Autel. Большую работу также проделывают "бомберы" — крупные беспилотники, сбрасывающие на противника тяжелые боеприпасы.