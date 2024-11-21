Дрони літатимуть без GPS, використовуючи унікальну технологію на основі відбитків пальців

Дві компанії, що займаються навігаційними технологіями, співпрацюють із метою розробки навігаційного рішення без GPS для дронів.

Компанія Advanced Navigation уклала партнерство з глобальною оборонною компанією MBDA для спільного розроблення навігаційної системи на основі відбитків пальців, яка інтегрує технологію позиціонування NILEQ. Про це пише interestingengineering.com.

Технологія використовує передові нейроморфні датчики для створення і порівняння "відбитків" рельєфу, а також реєструє зміни рельєфу, коли дрон рухається над землею, зіставляючи дані з уже наявною базою даних поверхні Землі.

Візуальна навігаційна система покращує інерціальну навігацію, надаючи точні оновлення місця розташування через регулярні інтервали, що дає змогу проводити повторне калібрування місця розташування.

Звичайні БПЛА використовують камери високої роздільної здатності, що видають величезні обсяги даних, котрі необхідно порівнювати із супутниковими знімками з використанням методів, які потребують великих обчислювальних витрат. Це створює труднощі для невеликих транспортних засобів з обмеженою потужністю, таких як безпілотники, де часто неможливо інтегрувати такі обчислювальні ресурси. Система NILEQ використовує нейроморфну камеру, змодельовану за зразком сітківки людини, щоб подолати ці недоліки. Нейроморфна камера виробляє істотно менше даних і працює на набагато більшій швидкості, ніж традиційні камери, які роблять послідовні знімки. Замість цього вона виявляє зміни яскравості за окремими пікселями.

Ця ефективна генерація даних уможливлює обробку в реальному часі. Вона використовує фірмові алгоритми, які генерують топографічні відбитки, що відповідають положенню транспортного засобу. Зображення рельєфу, отримані з вихідних даних камери, порівнюються з попередньо завантаженою базою даних відбитків, створених на основі супутникових знімків. Процес створення відбитків стискає дані, що дає змогу компактно зберігати базу даних на транспортному засобі. Така конструкція мінімізує обчислювальні вимоги під час пошуку та порівняння в реальному часі, що робить її придатною для безпілотників та інших платформ з обмеженими ресурсами.

Супутникова навігація часто використовується для визначення місця розташування, та вона не завжди надійна. Для забезпечення єдиного надійного зчитування місця розташування Advanced Navigation об'єднує вихідні дані нейроморфної камери та ІНС за допомогою програмного забезпечення для злиття датчиків на базі штучного інтелекту. Цей метод дає змогу системі працювати аналогічно сигналу GPS, що спрощує її використання без необхідності тривалого навчання користувача.

Завдяки зниженню навантаження даних і обчислювальних вимог ця система пропонує практичне й ефективне рішення для навігації без GPS у різних середовищах, підвищуючи можливості та стійкість безпілотників.

Через наявні обмеження роботи в інфрачервоному діапазоні нейроморфні камери можна використовувати тільки вночі. Однак версії, що працюють з інфрачервоним діапазоном, розробляються і мають стати доступними за кілька років.

Хоча нейроморфні камери дорожчі за традиційні (зазвичай близько 1000 доларів), їх можна використовувати з менш дорогими інерціальними навігаційними системами (ІНС), щоб забезпечити економічніше рішення.

Інтегрована навігаційна система пройде льотні випробування наприкінці цього року і має стати доступною споживачам до середини 2025 року.

Раніше ми писали, що в Молдові визнали, що їхні радари не бачать російські БПЛА. За словами міністра оборони Молдови, знайдені на території країни безпілотники зроблені з композитного матеріалу, через що їх не можуть ідентифікувати радари.