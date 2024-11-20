"Тактика змінилася": у Молдові визнали, що їхні радари не бачать російські БПЛА

За словами міністра оборони Молдови, знайдені на території країни БПЛА зроблені з композитного матеріалу, через що їх не можуть ідентифікувати радари.

Радари, які має у своєму розпорядженні Республіка Молдова, не здатні виявляти безпілотні літальні апарати, що залітають останнім часом на територію країни. Про це сказав міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Realitatea.

За словами міністра, безпілотник, знайдений 19 листопада біля торгового центру в Кишиневі, дрон, аналогічний до інших БПЛА, виявлених на території країни. Він також зазначив, що дальність польоту в 1 000-1 300 км дозволяє цим безпілотникам перетинати територію України.

БПЛА, знайдений біля ТЦ на околиці Кишинева Фото: Newsmaker

Міністр припустив, що згаданий БПЛА є частиною російської атаки 10 листопада. За його словами, дрон виготовлений із композитного матеріалу, через що його не можуть виявити радари, які є в розпорядженні країни.

Зважаючи на те, що закуплені Молдовою радари не можуть своєчасно ідентифікувати дрони, що літають над повітряним простором країни, міністр оборони заявив, що буде знайдено можливості для придбання нових систем.

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"Зараз тактика змінилася і, відповідно, бойові засоби теж еволюціонували, радари не можуть їх виявити. Хочу зазначити, що ці системи 60-80-х років і були розроблені для зовсім іншого виду війни. Новий радар, який є у Молдови, їх виявляє, але, залежно від того, де він розташовується, він має свою дальність і тактико-технічні дані для певних цілей", — пояснив Анатолій Носатий.

Нагадаємо, у Російській Федерації почали оснащувати БПЛА Shahed-136 новими модулями супутникової навігації, які підтримують технологію RTK. Це дає змогу дронам у режимі реального часу отримувати поправки свого місця розташування через мережу стаціонарних базових станцій RTK Network.

Також повідомлялося, що ЗС РФ застосовують для обстрілів України дрони "Гербера", які імітують Shahed-136, але обходяться країні-агресору в десятки разів дешевше. Усередині нового БПЛА — цілий набір іноземних деталей.