"Тактика изменилась": в Молдове признали, что их радары не видят российские БПЛА

По словам министра обороны Молдовы, найденные на территории страны БПЛА сделаны из композитного материала, из-за чего их не могут идентифицировать радары.

Радары, которыми располагает Республика Молдова, не способны обнаруживать беспилотные летательные аппараты, залетающие в последнее время на территорию страны. Об этом сказал министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает Realitatea.

По словам министра, беспилотник, найденный 19 ноября возле торгового центра в Кишиневе дрон, аналогичен другим БПЛА, обнаруженным на территории страны. Он также отметил, что дальность полета в 1 000-1 300 км позволяет этим беспилотникам пересекать территорию Украины.

БПЛА, найденный возле ТЦ на окраине Кишенева Фото: Newsmaker

Министр предположил, что упомянутый БПЛА является частью российской атаки 10 ноября. По его словам, дрон изготовлен из композитного материала, из-за чего его не могут обнаружить радары, которые есть в распоряжении страны.

Взирая на то, что закупленные Молдовой радары не могут своевременно идентифицировать летающие над воздушным пространством страны дроны, министр обороны заявил, что будут найдены возможности для приобретения новых систем.

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"Сейчас тактика изменилась и, соответственно, боевые средства тоже эволюционировали, радары не могут их обнаружить. Хочу отметить, что эти системы 60-80-х годов и были разработаны для совершенно другого вида войны. Новый радар, который есть у Молдовы, их обнаруживает, но, в зависимости от того, где он находится, он имеет свою дальность и тактико-технические данные для определенных целей", — объяснил Анатолий Носатый.

Напомним, в Российской Федерации начали оснащать БПЛА Shahed-136 новыми модулями спутниковой навигации, которые поддерживают технологию RTK. Это позволяет дронам в режиме реального времени получать поправки своего местоположения через сеть стационарных базовых станций RTK Network.

Также сообщалось, что ВС РФ применяют для обстрелов Украины дроны "Гербера", которые имитируют Shahed-136, но обходятся стране-агрессору в десятки раз дешевле. Внутри нового БПЛА — целый набор иностранных деталей.