"Пародия" на "Шахед": как дешевые фанерные дроны усиливают атаки России (фото, видео)

Россия запускает по Украине все больше дронов, но примерно половину из них составляют "приманки". Они усложняют защиту от ударных БпЛА, которые могут наделать большой вред.

С августа российские войска применяют беспилотники "Пародия" для повышения эффективности атак "Шахедами". Фокус разбирался, что это за летательные аппараты.

"Пародия" на "Шахед"

По информации военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, россияне начали запускать "Пародии" вместе с "Герберами" во время массированных ночных атак с августа. В сентябре количество таких БпЛА увеличилось.

20 октября полиция Ровенской области сообщила об обнаружении обломков аппаратов, сбитых ПВО. На снимках можно заметить беспилотники самолетного типа с Т образным хвостом и резкими углами фюзеляжа.

Беспилотник "Пародия" упал в Ровенской области Фото: Нацполиция Беспилотник "Пародия" упал в Ровенской области Фото: Нацполиция

В ночь на 10 ноября два таких же средства упали на территории Молдовы В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили: это российские БпЛА под названием "Пародия". Александр Коваленко предположил, что ВС РФ применили их во время атаки на Одессу, но дроны попали под влияние средств РЭБ, сбились с маршрута и пересекли молдавскую границу.

Российский беспилотник "Пародия" упал в Молдове Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии CNN от 7 ноября заявил, что такие дроны-приманки составляют почти половину всех БпЛА, которые запускают оккупанты. Вместо взрывчатки они несут напечатанные на 3D-принтере шары, завернутые в фольгу.

"Линза Люнеберга" у захваченных российских БПЛА "Пародия" Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Как рассказывал Фокусу специалист в сфере военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флеш"), эти российские беспилотники не имеют боевой части и служат исключительно для отвлечения внимания противовоздушной обороны Украины. Упомянутые шары с фольгой — это "линзы Люнеберга", специальное средство, которое для радиолокационных средств (радаров) делает объект больше, чем он есть на самом деле. Поэтому меньшие по размеру "Пародии" принимают за "Шахеды".

Роль "Пародий" в атаках

Самым очевидным назначением дронов-приманок, таких как "Пародия", является истощение украинской системы ПВО. Воздушные силы следят за перемещением вражеских объектов в небе, но когда они не имеют возможности отличить условно безопасные "Пародии" от "Шахедов", то их все воспринимают как ударные. Эти беспилотники можно отличить по внешнему виду и звуку двигателей, но военным трудно это сделать ночью, да еще и когда аппараты летят быстро и высоко. Вполне возможно, что при приближении к городам или критически важным объектам на фальш-цель потратят боеприпасы зениток или драгоценные ракеты.

Таким образом "Пародии" вместе с "Герберами" могут прокладывать путь "Шахедам", выманивая на себя огонь, чтобы открыть важные цели для удара. Впрочем, статистика показывает, что такая тактика россиян существенно не увеличила количество попаданий. Например, в августе, когда впервые применили "Пародии", ВС РФ потратили 789 БПЛА, из которых куда-то попали 44, в сентябре — 1 327/46, в октябре — 1 917/86.

Второй вариант, который может использоваться вместе с первым — это разведка. С помощью "Шахедов" и дронов-приманок враг может выявлять примерное расположение позиций ПВО, но для этого они должны как-то отслеживать перемещение этих летательных аппаратов и понимать, где именно их сбили. Это могут быть GPS-передатчики, работе которых сильно помешают украинские средства РЭБ, или же модемы мобильной связи. Зная, где дроны сбивают, а где — нет, россияне способны выстроить безопасные маршруты для "Шахедов".

Третий фактор — психологический террор. Информация об увеличении количества БПЛА, которые ежедневно запускает Россия, вызвала беспокойство у многих украинцев. Конечно, гораздо страшнее знать, что Украину атакует сотня потенциальных "Шахедов", каждый из которых может обойти ПВО и нанести удар по дому. И только потом люди обращают внимание, сколько же из них были лишь приманками без боевой части. Таким образом Россия может рассчитывать запугать жителей Украины и заставить принять ее условия.

Бороться с "Пародиями" можно так же как и с "Шахедами", хотя россияне на это и рассчитывают. Вероятно, большое их количество Украина сбивает с помощью мобильных огневых групп и средств РЭБ, но точной статистики пока нет. В частности, трудно установить, был ли дрон "заглушен" или просто упал, потому что закончилось топливо.

Самым очевидным назначением дронов-приманок, таких как "Пародия", является истощение украинской системы ПВО

Сделаны дешево и сердито

Корпус "Пародий" сделан из фанеры подобно "Гербер", это довольно недорогой материал, который упрощает и удешевляет производство. Соответственно, такие БПЛА обходятся россиянам значительно дешевле ударных и дальнобойных "Шахедов". На "Пародии" стоит двигатель внутреннего сгорания, предположительно, двухцилиндровый и винт с двумя деревянными лопастями. У "Шахедов" двигатели четырехцилиндровые и явно дороже.

БпЛА "Пародия" сделан из иностранных электронных компонентов Фото: Национальная полиция

По данным ГУР, "Пародия" использует в основном зарубежную электронику. Полетный контроллер содержит компоненты, изготовленные в Китае, США, Швейцарии и на Тайване. Вот такие компоненты нашли украинские специалисты, которые исследовали трофейные образцы:

микроконтроллер 8F570212AT 37CNWB0D, производитель — SONiX Technology (Тайвань)

микроконтроллер 32F805J 2248TWCO, производитель — SONiX Technology (Тайвань);

микроконтроллер 32F100 C8T68 9913D 0193 MYS 99 202, производитель STMicroelectronics (Швейцария);

микроконтроллер STM32F427VIT 99SLW VQ 4 MYS 99 342, производитель STMicroelectronics (Швейцария);

транзистор 2405 YJD90N06A, производитель — Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. (Китай);

беспроводной трансивер E62 433T30D SN S3201766S01754 производитель — EBYTE (Китай);

компаратор LM393 28M A658G4, производитель — Texas Instruments (США);

инерционный измерительный модуль (гироскоп) INVENSENSE MPU-6000 C12M69LA1 EL 2340 E, производитель — InvenSense (США);

ферроэлектрическая оперативная память FM25V02A-G C 634195 CYP2249, производитель Cypress Semiconductor Corporation (США);

антенна GPS/GLONASS 1596A-Q, производитель — Jiashan Jinchang Electron (Китай).

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