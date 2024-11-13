"Пародія" на "Шахед": як дешеві фанерні дрони посилюють атаки Росії (фото, відео)

Росія запускає по Україні все більше дронів, але приблизно половину з них складають "приманки". Вони ускладнюють захист від ударних БпЛА, які можуть наробити великої шкоди.

З серпня російські війська застосовують безпілотники "Пародія" для підвищення ефективності атак "Шахедами". Фокус розбирався, що це за літальні апарати.

"Пародія" на "Шахед"

За інформацією військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, росіяни почали запускати "Пародії" разом із "Герберами" під час масованих нічних атак з серпня. У вересні кількість таких БпЛА збільшилася.

20 жовтня поліція Рівненської області повідомила про виявлення уламків апаратів, збитих ППО. На знімках можна помітити безпілотники літакового типу з Т подібним хвостом і різкими кутами фюзеляжу.

Безпілотник "Пародія" впав у Рівненській області Фото: Нацполиция Безпілотник "Пародія" впав у Рівненській області Фото: Нацполиция

В ніч на 10 листопада два таких же засоби впали на території Молдови У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили: це російські БпЛА під назвою "Пародія". Олександр Коваленко припустив, що ЗС РФ застосували їх під час атаки на Одесу, але дрони потрапили під вплив засобів РЕБ, збилися з маршруту і перетнули молдовський кордон.

Російський безпілотник "Пародія" впав у Молдові Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі CNN від 7 листопада заявив, що такі дрони-приманки становлять майже половину всіх БпЛА, які запускають окупанти. Замість вибухівки вони несуть надруковані на 3D-принтері кулі, загорнуті у фольгу.

"Лінза Люнеберга" у захоплених російських БПЛА "Пародія" Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Як розповідав Фокусу фахівець у сфері військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"), ці російські безпілотники не мають бойової частини і слугують виключно для відволікання уваги протиповітряної оборони України. Згадані кулі з фольгою — це "лінзи Люнеберга", спеціальний засіб, який для радіолокаційних засобів (радарів) робить об'єкт більшим, ніж він є насправді. Через це менші за розміром "Пародії" приймають за "Шахеди".

Роль "Пародій" у атаках

Найочевиднішим призначенням дронів-приманок, таких як "Пародія", є виснаження української системи ППО. Повітряні сили стежать за переміщенням ворожих об'єктів у небі, але коли вони не мають змоги відрізнити умовне безпечні "Пародії" від "Шахедів", то їх всі сприймають як ударні. Ці безпілотники можливо відрізнити за зовнішнім виглядом і звуком двигунів, але військовим важко це зробити вночі, та ще й коли апарати летять швидко і високо. Цілком можливо, що при наближенні до міст або критично важливих об'єктів на фальш-ціль витратять боєприпаси зеніток або дорогоцінні ракети.

Таким чином "Пародії" разом з "Герберами" можуть прокладати шлях "Шахедам", виманюючи на себе вогонь, аби відкрити важливі цілі для удару. Втім, статистика показує, що така тактика росіян суттєво не збільшила кількість влучань. Наприклад, у серпні, коли вперше застосували "Пародії", ЗС РФ витратили 789 БПЛА, із яких кудись влучили 44, у вересні — 1 327/46, у жовтні — 1 917/86.

Другий варіант, який може використовуватися разом із першим — це розвідка. За допомогою "Шахедів" і дронів-приманок ворог може виявляти приблизне розташування позицій ППО, але для цього вони повинні якось відстежувати переміщення цих літальних апаратів і розуміти, де саме їх збили. Це можуть бути GPS-передавачі, роботі яких сильно заважать українські засоби РЕБ, або ж модеми мобільного зв'язку. Знаючи, де дрони збивають, а де — ні, росіяни здатні вибудувати безпечні маршрути для "Шахедів".

Третій фактор — психологічний терор. Інформація про збільшення кількості БПЛА, які щоденно запускає Росія, викликала занепокоєння у багатьох українців. Звісно, набагато страшніше знати, що Україну атакує сотня потенційних "Шахедів", кожен з яких може обійти ППО і завдати удару по домівці. І лише потім люди звертають увагу, скільки ж із них були лише приманками без бойової частини. Таким чином Росія може розраховувати залякати жителів України та змусити прийняти її умови.

Боротися із "Пародіями" можна так само як і з "Шахедами", хоча росіяни на це й розраховують. Ймовірно, велику їх кількість Україна збиває за допомогою мобільних вогневих груп та засобів РЕБ, але точної статистики наразі немає. Зокрема, важко встановити, чи дрон був "заглушений", чи просто впав, бо закінчилося паливо.

Найочевиднішим призначенням дронів-приманок, таких як "Пародія", є виснаження української системи ППО

Зроблені дешево та сердито

Корпус "Пародій" зроблений із фанери подібно до "Гербер", це доволі недорогий матеріал, який зпрощує та здешевлює виробництво. Відповідно, такі БПЛА обходяться росіянам значно дешевше за ударні і далекобійні "Шахеди". На "Пародії" стоїть двигун внутрішнього згоряння, імовірно, двоциліндровий і гвинт з двома дерев'яними лопатями. У "Шахедів" двигуни чотириціліндрові і явно дорожчі.

БпЛА "Пародія" зроблений з іноземних електронних компонентів Фото: Національна поліція

За даними ГУР, "Пародія" використовує здебільшого закордонну електроніку. Польотний контролер містить компоненти, виготовлені у Китаї, США, Швейцарії і на Тайвані. Ось такі компоненти знайшли українські фахівці, які дослідили трофейні зразки:

мікроконтролер 8F570212AT 37CNWB0D, виробник — SONiX Technology (Тайвань)

мікроконтролер 32F805J 2248TWCO, виробник — SONiX Technology (Тайвань);

мікроконтролер 32F100 C8T68 9913D 0193 MYS 99 202, виробник STMicroelectronics (Швейцарія);

мікроконтролер STM32F427VIT 99SLW VQ 4 MYS 99 342, виробник STMicroelectronics (Швейцарія);

транзистор 2405 YJD90N06A, виробник — Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. (Китай);

бездротовий трансивер E62 433T30D SN S3201766S01754 виробник — EBYTE (Китай);

компаратор LM393 28M A658G4, виробник — Texas Instruments (США);

інерційний вимірювальний модуль (гіроскоп) INVENSENSE MPU-6000 C12M69LA1 EL 2340 E, виробник — InvenSense (США);

фероелектрична оперативна пам'ять FM25V02A-G C 634195 CYP2249, виробник Cypress Semiconductor Corporation (США);

антена GPS/GLONASS 1596A-Q, виробник — Jiashan Jinchang Electron (Китай).

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