Без американських компонентів не обійшлося: з чого складаються російські "Пародії", — ГУР

Нові дрони ворог запускає як приманки для ППО під час атак. Вони дешевші за "Шахеди", але успішно їх імітують завдяки одній деталі.

Під час своїх повітряних атак ЗС РФ почали масово запускати нові БПЛА "Пародія". Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони 11 листопада повідомила, з чого складаються ці ворожі фальш-дрони.

"Протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників ― приманки або фальш-цілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО", — зазначили у відомстві.

"Пародія" — один з основних БПЛА-приманок, які РФ масово використовує. 10 листопада два таких безпілотники впали на території Молдови.

Фото російського дрона "Пародія" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

У ГУР пояснили, що бойової частини "Пародія" не має. Ці дрони значно менші та дешевші за Shahed-136 або "Герань-2". Водночас завдяки лінзі Люнеберга приманкам вдається радіолокаційно імітувати їх.

"Дослідження російських "пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно", — підкреслили у розвідці.

Фото російського дрона "Пародія" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

З’ясувалось, що модуль польотного контролера фальш-БПЛА містить компоненти, виготовлені іноземними компаніями. Зокрема, йдеться про підприємства з:

КНР — Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology;

США — Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense;

Швейцарії — STMicroelectronics;

Тайваню — SONiX Technology.

Нагадаємо, вночі на 10 листопада ЗС РФ атакували Україну 145 безпілотниками. ППО відпрацювала у 13 областях, в Одесі, Харкові та Запорізькій області постраждали мирні мешканці.

Вночі на 11 листопада під ударом ворога опинився Миколаїв, загинули п’ятеро осіб. У Запоріжжі внаслідок трьох авіаударів загинула одна людина та постраждали 11 осіб. Серед поранених є діти.