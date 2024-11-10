Відволікають увагу ППО: росіяни змінили тактику атак "Шахедами" (відео)

Російські війська стали застосовувати нові дешеві безпілотники з фанери і пінопласту під час атак "Шахедами".

Росіяни стали використовувати новий БПЛА "Пародія" під час атак ударними дронами. Він застосовується для відволікання уваги ППО і мобільних вогневих груп. Про це повідомив український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш".

"До уваги всіх підрозділів. Ось так виглядає російський БПЛА "Пародія". Він не має заряду і активно застосовується в моменти атаки Шахедами", — написав він.

БПЛА "Пародія" — як працює дрон

Раніше Сергій "Флеш" пояснив, як працюють нові дрони.

"Вони потрапляють у загальну статистику. Мобільна група візуально в темряві не може відразу зрозуміти, що саме летить. Засоби ППО також не можуть точно відображати точні розміри цих апаратів, оскільки вони близькі до "оригіналів", а їхні світловідбивні можливості вводять в оману", — пояснив експерт.

Ці дрони мають мінімальну вартість. Наприклад, у них відсутній бензобак, замість нього використовується пакет із паливом. Вони виготовлені з фанери та пінопласту.

"Але своє завдання фальшивки виконують, і ті дрони, які в статистиці подаються як "локаційно втрачені", — якраз вони і є. На відміну від "Шахедів", у них немає великого запасу ходу, є тільки можливість залетіти, долетіти до середини країни" і там впасти в полях", — додав він.

БПЛА "Пародія" залітав у Молдову

Важливо зазначити, що в Молдові виявили безпілотник в одному з населених пунктів Каушенського району. На місце одразу вирушили екстрені служби. Цей дрон показав користувач мережі Х із ніком AIR FOX, який служить у Повітряних силах Збройних сил України. Він ідентифікував як фальш-ціль, які війська РФ останнім часом запускають одночасно з "Шахедами".

Дрон "Пародія" залетів у Молдову

"Кілька тижнів тому писав про новий тип БПЛА, який гостинно завітав до нашої зони відповідальності. На фото БПЛА "Пародія", який ліг відпочити в Молдові. Цей тип використовують як фальш-ціль. Він дешевий, а це і є головним критерієм. А ще маленька вага допомагає зробити дальній тріп. Це в двох словах", — написав він.

Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували Україну за допомогою безпілотників. Ворог запустив 145 повітряних цілей під час атаки БПЛА по Україні.

Українські військові почали застосовувати нові ударні дрони "Хижак RebOFF" з оптоволоконними кабелями, невразливі до придушення засобами радіоелектронної боротьби. Олексій Жулинський, засновник і генеральний директор підприємства 3DTech, яке розробило ці безпілотники.