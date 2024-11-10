Отвлекают внимание ПВО: россияне изменили тактику атак "Шахедами" (видео)

Российские войска стали применять новые дешевые беспилотники из фанеры и пенопласта во время атак "Шахедами".

Россияне стали использовать новый БПЛА "Пародия" во время атак ударными дронами. Он применяется для отвлечения внимания ПВО и мобильных огневых групп. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блоггер Сергей "Флеш".

"Ко вниманию всех подразделений. Вот так выглядит российский БПЛА "Пародия". Он не имеет заряда и активно применяется в моменты атаки Шахедами", — написал он.

БПЛА "Пародия" — как работает дрон

Ранее Сергей "Флеш" объяснил, как работают новые дроны.

"Они попадают в общую статистику. Мобильная группа визуально в темноте не может сразу понять, что именно летит. Средства ПВО также не могут точно отражать точные размеры этих аппаратов, так как они близки к "оригиналам", а их светоотражающие возможности вводят в заблуждение", – объяснил эксперт.

Эти дронов имеют минимальную стоимость. Например, у них отсутствует бензобак, вместо него используется пакет с топливом. Они изготовлены из фанеры и пенопласта.

"Но свою задачу фальшивки выполняют, и те дроны, которые в статистике подаются как "локационно потерянные", – как раз они и есть. В отличие от "Шахедов", у них нет большого запаса хода, есть только возможность залететь, долететь до середины страны" и там упасть в полях", — добавил он.

БПЛА "Пародия" залетал в Молдову

Важно отметить, что в Молдове обнаружили беспилотник в одном из населенных пунктов Каушенского района. На место сразу отправились экстренные службы. Этот показал дрон пользователь сети Х с ником AIR FOX, служащий в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Он идентифицировал как фальш-цель, которые войска РФ в последнее время запускают одновременно с "Шахедами".

Дрон "Пародия" залетел в Молдову

"Несколько недель назад писал о новом типе БПЛА, который гостеприимно посетил нашу зону ответственности. На фото БПЛА "Пародия", который лег отдохнуть в Молдове. Этот тип используют как фальшь цель. Он дешев, а это и является главным критерием. А еще маленький вес помогает сделать дальний трип. Это в двух словах", – написал он.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с помощью беспилотников. Враг запустил 145 воздушных целей во время атаки БПЛА по Украине.

Украинские военные начали применять новые ударные дроны "Хижак RebOFF" с оптоволоконными кабелями, неуязвимые к подавлению средствами радиоэлектронной борьбы. Алексей Жулинский, основатель и генеральный директор предприятия 3DTech, которое разработало эти беспилотники.