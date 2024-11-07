Хижак RebOFF: как украинские войска применяют дроны на оптоволокне, неуязвимые перед РЭБ

Помимо стойкости к подавлению, у технологии есть и другие преимущества, такие как возможность лететь низко и проникать в здания.

Украинские военные начали применять новые ударные дроны "Хижак RebOFF" с оптоволоконными кабелями, неуязвимые к подавлению средствами радиоэлектронной борьбы. Алексей Жулинский, основатель и генеральный директор предприятия 3DTech, которое разработало эти беспилотники, поделился подробностями с изданием Forbes.

"Хижак RebOFF" успешно завершил боевые испытания, и производитель готовит первую партию к поставке Силам обороны, где их смогут сразу же использовать в бою. Параллельно с этим новые средства проходят сертификацию Минобороны, чтобы государство могло закупать их по стандартной процедуре. В 3DTech говорят, что могут собрать тысячу таких БпЛА в "короткие сроки", но все зависит от спроса.

FPV-дроны, передающие сигналы по оптоволокну, а не по радиосвязи, стали еще одним новшеством войны в Украине. Армия России применяет эту технологию с августа, и она показала себя очень эффективной, поскольку не боится "глушилок". По мнению украинского эксперта по военным технологиям Сергея Бескрестнова российские разработчики взяли китайская модель, назвали ее "Князь Вандал" и продали военным с наценкой 750%, но она не приспособлена для применения на поле боя.

3DTech создала "Хижак RebOFF" с учетом боевых условий. Алексей Жулинский сам служил минометчиком в ВСУ, пока не получил травму, когда автомобиль наехал на мину. Тогда он основал проект 3DTech, который в сотрудничестве с государственной платформой BRAVE1 к лету 2023 года создал FPV-дроны "Хижак" и начал поставлять их войскам, постоянно реагируя на отзывы с фронта и совершенствуя конструкцию.

Дрон Хижак RebOFF

"Каждый месяц появляются новые методы и технологии, и нам нужно за ними успевать, — подметил Алексей Жулинский. — Мы активно ищем, тестируем и внедряем новые технологии, поскольку современная война развивается очень быстро".

Так военные начали сообщать разработчикам, что на некоторых участках фронта россияне разместили так много средств РЭБ для защиты важных объектов, и до многих из них дроны просто не могут долететь. Оптоволокно оказалось единственным способом передачи данных, который может надежно работать в таких условиях.

По словам Алексея Жулинского, некоторые разработчики экспериментировали с оптоволокном еще в начале войны, но тогда это не вызвало особого интереса, поскольку радиосвязь все еще работала хорошо. Когда "глушилки" заполонили фронт, 3DTech снова обратила внимание на эту технологию.

Главной проблемой оказалась хрупкость оптоволоконных кабелей, они могут легко сломаться или лопнуть при транспортировке. Но 3DTech создала особую систему для равномерного разматывания и наматывания во время полета. Катушку нужно еще было так разместить на дроне, чтобы оптоволокно не цеплялось за пропеллеры или случайные препятствия на пути. Она сводит к минимуму риск обрыва кабеля, но он может сломаться, если сильно согнуть или если он вдруг завяжется в узел. Поэтому пилотам необходимо избегать резких маневров и быстрых маневров.

Оптоволоконный кабель может оказаться на удивление прочным. Во время первого испытательного полета на пути БПЛА оказалась группа велосипедистов, и Алексей Жулинский, пилотируя дрон, неправильно оценил расстояние. В итоге кабель зацепил одного их ездоков и сбросил его с велосипеда, но не оборвался.

Перед велосипедистом пришлось извиняться, но испытания показали хорошую скорость передачи данных и отсутствие любых помех. Однако мешал вес катушки. При длине кабеля 5 километров система в общем весит почти 1,55 кг, а при дальности в 10 км — 4,35 кг. Для большей дальности полета пришлось использовать коптеры покрупнее. Дрон с рамой 13 дюймов может нести достаточно кабеля на 10 километров, а также боеголовку весом 2 килограмма.

Несколько рабочих прототипов отвезли несколько рабочих прототипов военным на фронт, чтобы получить от них отзывы. Пилоты одобрили новые средства, хотя дали несколько своих рекомендаций по улучшению.

Они также открыли новые преимущества оптоволокна: если с радиосвязью нужно вести дрон достаточно высоко и снижаться перед самым ударом, поскольку сложный рельеф мешает проходить сигналам. У оптоволоконных дронов таких проблем нет, они могут лететь очень низко, появляясь перед врагом с неожиданной стороны, пока он высматривает угрозу в небе.

Кроме того, кабель дает устойчивую связь даже в закрытых помещениях, где стены и другие преграды блокируют радиосигналы. Это дает возможность применять дроны в зданиях или даже под землей, не рискуя пехотой.

3DTech уже видит, как усовершенствовать следующее поколение дронов. Компания может использовать более тонкий и легкий оптоволоконный кабель, который позволит пролететь дальше или поднять боеприпас потяжелее. Она также планируют внедрить систему наведения на основе ИИ, чтобы увеличить процент попаданий и снизить требования к навыкам пилота. Оптоволокно позволит разместить дорогостоящие вычислительные блоки на стороне оператора и не терять их вместе с коптерами.

Несколько других украинских разработчиков и немецкая компания HIGHCAT тоже представили подобные средства. Технология недорогая, и хотя существуют технические проблемы, она, вероятно, будет быстро распространяться.

Еще в марте ВСУ нашли российский FPV-дрон со странным блоком полезной нагрузки. Это оказалась катушка оптоволокна длиной 10 км. Уже тогда украинские специалисты начали активно изучать и развивать эту технологию, чтобы не уступить врагу.