Абсолютно неуязвимый к РЭБ: российский дрон тянул за собой 10 км кабеля (фото)

Дрон с оптоволоконным кабелем, которой нашли украинские военные, невозможно "глушить", он способен передавать высококачественное изображение. Конечно, такой способ связи имеет собственные ограничения.

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Военные вооруженных сил Украины нашли FPV-дрон с катушкой тонкого провода общей длиной 10 км, конец которого разматывался в воздухе. Рассказал об этом и показал фото необычного беспилотника показал в своем Telegram-канале украинский военный и связист Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

История началась с фото неизвестного дрона со странным дополнительным блоком, которые показал в Telegram Сергей Бескрестнов ранее. Тогда он поинтересовался, что же это может быть. Идентифицировать находку помог Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", командир 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра". Его бойцы разыскали непонятный дрон и исследовали его.

"Мы увидели то, что раньше никогда не видели. Российский FPV дрон летел на цели с катушкой тонкого оптоволоконного кабеля длиной 10 километров. Кабель разматывался в воздухе", — рассказывает Бескрестнов.

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Эксперт считает, что это новая технология управления беспилотниками. По его словам, против такого дрона бессильно любое средство РЭБ. также через оптоволокно дрон может передавать оператору картинку "высочайшего качества".

Команда Мадьяра пообещала изучить дрон и создать подробный технический отчет. Сергей Бескрестнов приглашает других украинских специалистов проверить найденную технологию, чтобы мы не оказались позади врага.

Российский FPV-дрон с 10 км кабеля Фото: Telegram

Российский FPV-дрон с 10 км кабеля Фото: Telegram

Российский FPV-дрон с 10 км кабеля Фото: Telegram

Российский FPV-дрон с 10 км кабеля Фото: Telegram

Российский FPV-дрон с 10 км кабеля Фото: Telegram

"На Хакатоне МО был участник, который предлагал применять эту технологию для БПЛА, но я и коллеги в жюри усомнились, что это реально. Дрон, который разматывает катушку 10 километров кабеля", — подытожил Бескрестнов.

Напоминаем, недавно россияне продемонстрировали и другую технологию защиты. Российские унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК), которые делают бомбы управляемыми, начали оснащать новыми мощными антеннами, которые эффективно подавляют РЭБ. Вероятно, подобные антенны смогут установить и на другие объекты, такие как дроны "Шахед".