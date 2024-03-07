"Валит наши борта": украинская РЭБ не дает отбивать штурмы под Донецком, — командир ВСУ

Проблема несогласованности РЭБ и подразделений БПЛА возникла еще год назад, но сейчас ситуация на фронте резко ухудшилась, говорит командир роты Александр Карпюк.

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На Донецкое направление завезли много украинских средств радиоэлектронной борьбы, которые подавляют собственные дроны Сил обороны и мешают отбивать штурмы российских военных. Об угрожающей ситуации сообщает командир роты ударных беспилотников младший сержант Александр Карпюк (Серж Марко) в Facebook.

По словам Карпюка, большое количество техники РЭБ пока только мешает пехотинцам вести боевые действия в Донецкой области. Операторы средств радиоэлектронной разведки (РЭР) замечают, что радиопомехи часто нарушают работу украинских дронов.

"Тот случай, когда технику дали, но мозгов нет, — отметил военный, — Средства из нашего тыла подавляют наши же борта не давая работать им во время штурмовых действий, подавляют навигацию в секторе".

Он отмечает, что речь идет не об окопных украинских средствах РЭБ, а о мощных машинах, которые работают без координации с экипажами БПЛА. Фактически, этим они помогают российским установкам "Поле-21". По свидетельству Александра, установки РЭБ работали эффективнее до завоза дополнительных на этот участок. Сейчас же российские беспилотники летают над полем боя относительно свободно, а украинские не могут даже взлететь.

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"Идут штурмовые колонны на наши позиции, а наш РЭБ уваливает наши же борта на месте взлета, не давая работать на отражение штурмов", — описывает события Карпюк.

Командир роты дронов, уже не первый раз акцентирует на необходимости координации подразделений РЭБ и БПЛА и отмечает большой вред, который происходит без этого:

"Нескоординированный РЭБ — это вражеский РЭБ!!!", — заключает Александр Карпюк.

Командир роты БПЛА уже не впервые поднимает эту проблему. Напомним, Александр Карпюк рассказывал о проблемах с нескоординированной РЭБ почти год назад. Тогда одно из подразделений включало "глушилки" без координации с пилотами БПЛА. В результате дроны не могли летать, а пехота оставалась без прикрытия с неба. "Ни один российский РЭБ никогда в этом секторе не наносил больше вреда", — говорил тогда Карпюк.

Также он дал советы для воинов ВСУ, как выбирать средства РЭБ и координировать их с ответственными подразделениями. Случайно приобретенные индивидуальные РЭБ тоже могут мешать собственным дронам и не защитить при этом бойца от вражеских.