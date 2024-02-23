"Не сможем летать": в ВСУ предупредили об украинской РЭБ, которая будет сбивать свои же дроны

Массовое использование средств РЭБ на фронте имеет обратную сторону — они не дают летать беспилотникам. Потери дронов от дружественного огня уже существенные, а могут еще увеличиться.

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Вооруженным силам Украины на передовую уже доставили тысячи средств радиоэлектронной борьбы и ожидается еще десятки тысяч. Об этом на своем Telegram-канале рассказал украинский военный и специалист по РЭБ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" и предупредил, что это может создать большие проблемы для применения беспилотников на фронте.

По словам специалиста средства РЭБ, которые должны защищать бойцов от вражеских дронов, будут мешать ВСУ управлять собственными. Корень проблемы заключается в несогласованности между подразделениями, поэтому нужен учет, контроль и обучение по применению небольших комплексов пехотой.

"РЭБ — это не консервы и не тепловизоры. Сейчас его покупают за свои деньги все желающие, на любые мощности и диапазоны и включают как хотят и где хотят. Кто на 30 ватт, кто на 200 ватт. Закончится этот хаос куполов тем, что мы не сможем сами летать ни на FPV, ни на крыльях. Не сможем мониторить крылья противника", — говорит Бескрестнов — "Еще раз! Не запретить, а организовать. Вся страна собирает дроны, которые где-то падают от нашего же РЭБ. И дальше будет хуже".

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В Facebook и Telegram комментаторы указывают и на минусы такого подхода. Систематизация может привести к увеличению предсказуемости действий ВСУ для врага. Россияне также ведут разведку и вероятно смогут получить данные о возможной систематизации.

Проблема, которую поднял Сергей Бескрестнов, не нова. Еще в марте 2023 года о несогласованности дронов и РЭБ рассказывал командир роты ударных беспилотников младший сержант Александр Карпюк (Серж Марко). Он описывал ситуацию, когда одно из подразделений включило РЭБ без координации с другими. В результате дроны не могут подняться в воздух, а пехота остается без прикрытия. "Ни один российский РЭБ никогда в этом секторе не наносил больше вреда", — говорит Карпюк.

В октябре 2023 года Сергей Бескрестнов прокомментировал для Фокуса тему потери дронов из-за "дружественного огня" сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что в Украине существуют технологии, которые дают возможность различать собственные и российские дроны, но сложно определить наверняка, если в небе летят одновременно несколько беспилотников. На менее оживленных участках фронта, например, на границах Черниговской и Сумской области, отличить их гораздо проще, а там, где идут ожесточенные бои и в небе могут находиться сотни дронов, различать сложнее.