"Не зможемо літати": у ЗСУ попередили про українську РЕБ, що збиватиме свої ж дрони

Масове використання засобів РЕБ на фронті має зворотний бік — вони не дають літати безпілотникам. Втрати дронів від дружнього вогню вже суттєві, а можуть ще збільшитися.

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Збройним силам України на передову вже доставили тисячі засобів радіоелектронної боротьби і очікується ще десятки тисяч. Про на своєму Telegram-каналі розповів український військовий та спеціаліст з РЕБ Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" і попередив, що це може створити великі проблеми для застосування безпілотників на фронті.

За словами фахівця засоби РЕБ, які мають захищати бійців від ворожих дронів, заважатимуть ЗСУ керувати власними. Корінь проблеми полягає у неузгодженості між підрозділами, тому потрібен облік, контроль та навчання щодо застосування невеликих комплексів піхотою.

"РЕБ – це не консерви та не тепловiзори. Зараз його купують за свої гроші всі охочі, на будь-які потужності та діапазони та включають як хочуть і де хочуть. Хто на 30 ватів, хто на 200 ватів. Закінчиться цей хаос куполів тим, що ми не зможемо самі літати ні на FPV, ні на крилах. Не зможемо моніторити крила противника", — каже Бескрестнов — "Ще раз! Не заборонити, а організувати. Вся країна збирає дрони, які десь падають від нашого ж РЕБ. І далі буде гірше".

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В Facebook та Telegram коментатори вказують й на мінуси такого підходу. Систематизація може привести до збільшення передбачуваності дій ЗСУ для ворога. Росіяни також ведуть розвідку і ймовірно зможуть отримати дані про можливу систематизацію.

Проблема, яку підняв Сергій Бескрестнов, не нова. Ще у березні 2023 року про неузгодженість дронів та РЕБ розповідав командир роти ударних безпілотників молодший сержант Олександр Карпюк (Серж Марко). Він описував ситуацію, коли один з підрозділів увімкнув РЕБ без координації з іншими. В результаті дрони не можуть піднятися у повітря, а піхота залишається без прикриття. "Жоден російський РЕБ ніколи в цьому секторі не завдавав більше шкоди", — каже Карпюк.

У жовтні 2023 року Сергій Бескрестнов прокоментував для Фокуса тему втрати дронів через "дружній вогонь" сил протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Він зазначив, що в Україні існують технології, які дають можливість розрізняти власні та російські дрони, але складно визначити напевно, якщо в небі летять одночасно кілька безпілотників. На менш жвавих ділянках фронту, наприклад, на кордонах Чернігівської та Сумської області, відрізнити їх набагато простіше, а там, де тривають запеклі бої та в небі можуть знаходитися сотні дронів, розрізняти складніше.