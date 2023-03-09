Українські засоби РЕБ збивають свої ж дрони: боєць ЗСУ розповів, чому так відбувається

За словами командира роти ударних БПЛА Олександра Карпюка, один із підрозділів включає "глушилки", не координуючись з іншими. В результаті дрони не можуть літати, а піхота залишається без прикриття.

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На передовій з'явився підрозділ Збройних сил України, який глушить свої ж дрони комплексами радіоелектронної боротьби "Нота". Про це у Facebook розповів командир роти ударних безпілотників молодший сержант Олександр Карпюк (Серж Марко).

Оперативно-тактичні угруповання та бригади ЗСУ на одній із "гарячих" ділянок фронту налагодили скооридиновану систему РЕБ, нехай і не ідеально, але добре працюючу. Військові включали "глушилки", коли потрібно було придушувати російські "Орлани", "Ланцети" та "Мавіки", і відключали, відкриваючи шлях українським безпілотникам. Але цю систему ламають новачки, які діють без узгодження.

Як український РЕБ шкодить своїм військовим на фронті

За словами Карпюка, декілька днів тому на цю ділянку фронту заїхав новий підрозділ українських військ зі своїми комплексами РЕБ "Нота", який відмовився координувати свої дії з іншими командирами. Своїми діями радіоелектронники сильно завадили ЗСУ вести оборону на "гарячому" напрямку. Шостого березня згаданий підрозділ цілий день не давав українським БПЛА літати в районі, де було понад десять штурмів з боку ЗС РФ. У підсумку дрони не могли коригувати вогонь артилерії, поки піхота перебувала під інтенсивним ворожим вогнем без належного прикриття.

"Жоден російський РЕБ ніколи в цьому секторі не завдавав більше шкоди, ніж ці … Вони знищили два дорогоцінних крила своїми діями, задавивши їх на зльоті, і дуже ускладнили роботу іншим", — заявив Олександр Карпюк.

"Нота" — це український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений компанією "Трител". Він може "глушити" сигнали управління безпілотниками, а також стільниковий зв'язок усіх стандартів, а ще протистояти ворожим засобам РЕБ і контрбатарейним радарам.

Хто включає РЕБ без узгодження?

Пізніше Олександр Карпюк з'ясував, що в Україні є Центральне управління захисту інформації та криптології (Восьме центральне управління) Генштабу ЗСУ – це служба забезпечення Міністерства оборони України та Збройних сил України, яка відповідає за захист інформації. Це не бойовий підрозділ, головним завданням під час війни стала охорона складів, арсеналів та інших об'єктів від російських дронів, щоб ті не збирали секретної інформації. Раніше воно діяло в тилу, але з недавніх пір з'явилося і на передовій разом із РЕБ-машинами "Нота".

Комплекси "Нота" на виставці "Зброя та безпека — 2018" Фото: Скріншот

"Працюють абсолютно самостійно, звітують незрозуміло кому, в координацію зі "старшим братом" не входять. Бо коли в координації – то твою реальну роботу бачать усі. А коли ніхто не розуміє, чим ти там зайнятий, то немає у тебе жодних кордонів. Можеш звітувати про що завгодно, і ніхто тебе не перевірить, бо ніхто не розуміє, чим ти займаєшся", — повідомив військовий.

Він додав, що командирів підрозділу немає у спільних чатах ЗСУ. Нещодавно головнокомандувач Валерій Залужний розпорядився підпорядкувати роботу Центру силам радіоелектронної боротьби ЗСУ, проте він не поспішає виконувати цей наказ, можуть виїхати в будь-яке місце та включити "Ноти" у будь-який час.

Олександр Карпюк додав, що після викривального посту у Facebook його викликали "у великі кабінети", де після розмови визнали наявність проблеми. Керівництво армії пообіцяло вирішити її та підпорядкувати підрозділ місцевому командуванню, що відповідає за роботу РЕБ на ділянці фронту.

"У російській армії я, напевно, вже отримав би статтю за дискредитацію тому, що глянь, як молодший сержант розбовтався. А от як вийшло. Маю надію, що проблему буде вирішено дуже швидко", — підсумував військовослужбовець.

Раніше писали, що український військовий Сергій Флеш збирає "окопний РЕБ" для ЗСУ. Він хоче забезпечити солдатів мобільними комплексами, які працюють у режимі "рушниці" або "купола".