Український інженер збирає "окопний РЕБ" проти дронів ЗС РФ: як він працює (фото)

Пристрої придушуватимуть сигнали в частотних діапазонах 1,5 ГГц, 2,4 ГГц та 5,8 ГГц у режимі "купола" та "рушниці".

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Український військовослужбовець і волонтер Сергій Флеш розпочав складання мобільного комплексу радіоелектронної боротьби, які солдати зможуть використати прямо в окопах. Він розповів подробиці у Facebook.

Фахівець поставив собі виробництво дешевого "окопного РЕБ" для українських військових. Він купив три вертикальні антени, що працюють на частотах 1,5 ГГц, 2,4 ГГц та 5,8 ГГц з посиленням 10 дБ. До них він підключив модулі для створення перешкод відповідних частотних діапазонів потужністю по 20 Вт та елементи живлення на 2,7 В та 3 А.

"У мене є ідея створити комплект, що працює в режимі купола (на цих антенах) і в режимі рушниці (на спрямованих)", — поділився Сергій Флеш.

[ + – ] Антени для окопного комплексу РЕБ Сергія Флеша Фото: Facebook [ + – ] Модулі РЕБ для майбутніх комплексів Фото: Facebook

Блоки, що вийшли, інженер збирається поставити на радіатори, підключивши до них вентилятори для охолодження. Все це потрібно помістити в корпус, з'єднати з акумуляторами, блоком живлення на 28 В, перетворювачами.

В одному з дописів Сергій Флеш звернув увагу, що російські волонтери збирають для ЗС РФ комплекси РЕБ із китайських комплектуючих. На його думку, Україна може "упустити ініціативу" й дорого за це поплатитися.

"Коли ми дивимося відео скидань, здається, що кидаємо тільки ми, але насправді вони також вбивають наших хлопців, скидаючи їм на голови з дронів всяку гидоту. Я зберу один комплект, ми зі школою БПЛА його перевіримо, випробуємо, і потім усе вирішимо, що робити і як", — висловився український фахівець.

Раніше Сергій Флеш розповів, що українські війська втрачають дуже багато дронів через нові системи РЕБ ЗС РФ. Росіяни почали використовувати переносні комплекси, які називаються "сковорідками", що спрямовано впливають на сигнали GPS і канали управління, а також "окопні" установки типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж". Окупанти чекають, коли БПЛА підлетять ближче, а потім вмикають "глушилки", не залишаючи шансів на порятунок.