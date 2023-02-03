Військовий розповів, чому ЗСУ масово втрачають цивільні дрони на передовій

Російські війська використовують нові системи РЕБ на передовій, і ЗСУ необхідно адаптуватися, щоб не програти.

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Скоро російські та українські війська не зможуть використати на фронті цивільні мультикоптери. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook службовець Збройних сил України Сергій Флеш.

На його думку, з розвитком технологій радіоелектронної боротьби в Україні закінчиться епоха "весільних" та "туристичних" дронів. Вже зараз сотні пілотів підтверджують збільшення кількості втрачених БПЛА на східному напрямку протягом останніх 10 днів (станом на 1 лютого).

З української сторони додалося систем для боротьби з БПЛА, і не всі підрозділи координують свою роботу з ними, тому втрачають дрони. Росіяни почали використовувати переносні комплекси, так звані "сковорідки", які впливають не тільки на GPS, а й на канали керування безпілотників, а також застосовують новий вид спуфінгу (підміни сигналу).

Ще однією причиною втрати дронів ЗСУ Сергій Флеш назвав нову стратегію роботи РЕБ Росії. Окупанти завезли на передову окопні комплекси типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж", які підпускають дрони ближче, а потім включаються та пригнічують канал управління, подібно до антидронових гармат.

"Всі пілоти звикли, що є станції, які працюють по GPS цілодобово, станції росіяни тягають за позиціями. Але РЕБ тактика буває різною. Частоти, режими роботи", — пояснив військовий. — "Ми, як і раніше, шукаємо з повітря величезні машини типу "Жителя", а російський РЕБ йде в окопи. Це лише приклад того, що росіяни не стоять на місці у війні дронів і нам треба рівноцінно відповідати теж".

І це те, чого я завжди боюсь. У росіян сильний РЕБ, і коли щось заводське йде в серію, це погано. Це не "аліекспрес".

Сергій Флеш назвав кілька виходів із ситуації:

При втраті зв'язку операторам варто намагатися підняти дрон якомога вище, оскільки канал управління відключається останнім;

Уникати масових та повторних запусків з однієї позиції;

Створити власні модулі з нестандартними частотами та польотні контролери з елементами інерційної системи управління, яка дозволить дронам летіти автономно.

"Одне тішить: ми в одному становищі з РФ... поки що в одному. Якщо вони наситять фронт окопними зразками РЕБ, а ми ні, то ми програємо. Купувати по $4000 РЕБ "сковорідки" у приватних фірм можна, але люди не "потягнуть". Потрібно серійне виробництво", — підсумував він.

Раніше волонтер Олександр Карпюк заявив, що на передовій використовують переважно цивільні мультикоптери. За його словами, дрони літакового типу поки марні через низьку видимість, зате DJI Mavic і Matrice десятками літають над окопами, стаючи головною метою для засобів РЕБ. Операторам ЗСУ необхідно знати, де і які комплекси використовують окупанти, інакше вони знову і знову втрачатимуть дрони.

Писали також, що цивільні дрони відіграють велику роль на війні в Україні. Їх використовують для ведення розвідки на лінії фронту, коригування вогню та бомбардування солдатів в окопах. Разом із терміналами Starlink вони дозволяють ЗСУ протистояти переважаючим силам супротивника та місяцями утримувати місто Бахмут у Донецькій області.