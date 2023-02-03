Военный рассказал, почему ВСУ массово теряют гражданские дроны на передовой

Российские войска используют новые системы РЭБ на передовой, и ВСУ необходимо адаптироваться, чтобы не проиграть.

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Скоро российские и украинские войска не смогут использовать на фронте гражданские мультикоптеры. Об этом на своей странице в Facebook служащий Вооруженных сил Украины Сергей Флэш.

По его мнению, с развитием технологий радиоэлектронной борьбы в Украине закончится эпоха "свадебных" и "туристических" дронов. Уже сейчас сотни пилотов подтверждают увеличение количества потерянных БПЛА на восточном направлении за последние 10 дней (по состоянию на 1 февраля).

С украинской стороны добавилось систем для борьбы с БПЛА, и не все подразделения координируют свою работу с ними, поэтому и теряют дроны. Россияне начали использовать переносные комплексы, так называемые "сковородки", которые воздействуют не только на GPS, но и на каналы управления беспилотников, а также применяют новый вид спуфинга (подмены сигнала).

Еще одной причиной потери дронов ВСУ Сергей Флэш назвал новую стратегию работы РЭБ России. Оккупанты завезли на передовую окопные комплексы типа "Питон", "Гарпун", "Стриж", которые подпускают дроны поближе, а затем включается и подавляет канал управления, подобно антидроновым пушкам.

"Все пилоты привыкли, что есть станции, работающие по GPS круглосуточно, станции россияне таскают по позициям. Но РЭБ тактика бывает разной. Частоты, режимы работы", — объяснил военный. — "Мы по-прежнему ищем с воздуха огромные машины типа "Жителя", а русский РЭБ уходит в окопы. Это лишь пример того, что россияне не стоят на месте в войне дронов и нам надо равноценно отвечать тоже".

И это то, чего я всегда боюсь. У россиян сильный РЭБ и когда что-то заводское идет в серию это плохо. Это не "алиэкспресс".

Сергей Флэш назвал несколько выходов из ситуации:

При потере связи операторам стоит пытаться поднять дрон как можно выше, поскольку канал управления отключается последним;

Избегать массовых и повторных запусков с одной позиции;

Создать собственные модули с нестандартными частотами и полетные контролеры с элементами инерциальной системы управления, которая позволит дронам лететь автономно.

"Одно радует: мы в одном положении из РФ… пока в одном. Если они насытят фронта окопными образцами РЭБ, а мы нет, то мы проиграем. Покупать по $4000 РЭБ "сковородки" у частных фирм можно, но люди не "потянут". Требуется серийное производство", — подытожил он.

Ранее волонтер Александр Карпюк заявил, что на передовой используют в основном гражданские мультикоптеры. По его словам, дроны самолетного типа пока бесполезны из-за низкой видимости, зато DJI Mavic и Matrice десятками летают над окопами, становясь главной целью для средств РЭБ. Операторам ВСУ необходимо знать, где и какие комплексы используют оккупанты, иначе они будут снова и снова терять дроны.

Писали также, что гражданские дроны играют большую роль на войне в Украине. Их используют для ведения разведки на линии фронта, корректирования огня и бомбардировки солдат в окопах. Вместе с терминалами Starlink они позволяют ВСУ противостоять превосходящим силам противника и месяцами удерживать город Бахмут в Донецкой области.