Украинский инженер собирает "окопный РЭБ" против дронов ВС РФ: как он работает (фото)

Устройства будут подавлять сигналы в частотных диапазонах 1,5 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц в режиме "купола" и "ружья".

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Украинский военнослужащий и волонтер Сергей Флэш начал сборку мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы, которые солдаты смогут использовать прямо в окопах. Он рассказал подробности в Facebook.

Специалист поставил перед собой производство дешевого "окопного РЭБ" для украинских военных. Он купил три вертикальных антенны, работающих на частотах 1,5 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц с усилением 10 дБ. К ним он подключил модули для создания помех соответствующих частотных диапазонов мощностью по 20 Вт и элементы питания на 2,7 В и 3 А.

"У меня есть идея создать комплект работающий в режиме купола (на этих антеннах) и в режиме ружья (на направленных)", — поделился Сергей Флэш.

[ + – ] Антенны для окопного комплекса РЭБ Сергея Флэша Фото: Facebook [ + – ] Модули РЭБ для будущих комплексов Фото: Facebook

Получившиеся блоки инженер собирается поставить на радиаторы, подключив к ним вентиляторы для охлаждения. Все это нужно поместить в корпус, соединить с аккумуляторами, блоком питания на 28 В, преобразователями.

В одном из постов Сергей Флэш обратил внимание, что российские волонтеры собирают для ВС РФ комплексы РЭБ из китайских комплектующих. По его мнению, Украина может "упустить инициативу" и дорого за это поплатиться.

"Когда мы смотрим видео сбросов, кажется, что бросаем только мы, но на самом деле они также убивают наших ребят, сбрасывая им на головы с дронов всякую гадость. Я соберу один комплект, мы со школой БПЛА его проверим, испытаем, и потом все решим, что делать и как", — высказался украинский специалист.

Ранее Сергей Флэш рассказал, что украинские войска теряют очень много дронов из-за новых систем РЭБ ВС РФ. Россияне начали использовать переносные комплексы, называемые "сковородками", направленно воздействующие на сигналы GPS и каналы управления, а также "окопные" установки типа "Питон", "Гарпун", "Стриж". Оккупанты ждут, когда БПЛА подлетят поближе, а затем включают "глушилки", не оставляя шансов на спасение.