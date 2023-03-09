Украинские средства РЭБ сбивают свои же дроны: боец ВСУ раскрыл, почему так происходит

По словам командира роты ударных БПЛА Александра Карпюка, одно из подразделений включает "глушилки", не координируясь с другими. В результате дроны не могут летать, а пехота остается без прикрытия.

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На передовой появилось подразделение Вооруженных сил Украины, которое глушит свои же дроны комплексами радиоэлектронной борьбы "Нота". Об этом в Facebook рассказал командир роты ударных беспилотников младший сержант Александр Карпюк (Серж Марко).

Оперативно-тактические группировки и бригады ВСУ на одном из "горячих" участков фронта наладили скооридинированную систему РЭБ, пусть и не идеально, но хорошо работающую. Военные включали "глушилки", когда было нужно подавлять российские "Орланы", "Ланцеты" и "Мавики", и отключали, открывая путь украинским беспилотникам. Но эту систему ломают новички, которые действуют без согласования.

Как украинский РЭБ вредит своим же военным на фронте

По словам Карпюка, несколько дней назад на этот участок фронта заехало новое подразделение украинских войск со своими комплексами РЭБ "Нота", которое отказались координировать свои действия с другими командирами. Своими действиями радиоэлектронщики cильно помешали ВСУ вести оборону на "горячем" направлении. Шестого марта упомянутое подразделение целый день не давали украинским БПЛА летать в районе, где было более десяти штурмов со стороны ВС РФ. В итоге дроны не могли корректировать огонь артиллерии, пока пехота находились под интенсивным вражеским огнем без должного прикрытия.

"Никакой российский РЭБ никогда в этом секторе не причинял больше вреда, чем эти … Они уничтожили два драгоценных крыла своими действиями, задавив их на взлете, и очень усложнили работу другим", — заявил Александр Карпюк.

"Нота" — это украинский комплекс радиоэлектронной борьбы, разработанный компанией "Трител". Он может "глушить" сигналы управления беспилотниками, а также сотовую связь всех стандартов, а также противостоять вражеским средствам РЭБ и контрбатарейным радарам.

Кто включает РЭБ без согласования?

Позже Александр Карпюк выяснил, что в Украине есть Центральное управление защиты информации и криптологии (Восьмое центральное управление) Генштаба ВСУ — это служба обеспечения Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины, которая отвечает за защиту информации. Это не боевое подразделение, главной задачей во время войны стала охрана складов, арсеналов и других объектов от российских дронов, чтобы те не собирали секретную информацию. Раньше оно действовало в тылу, но с недавних пор появились и на передовой вместе с РЭБ-машинами "Нота".

Комплексы "Нота" на выставке "Оружие и безопасность - 2018" Фото: Скриншот

"Работают абсолютно самостоятельно, отчитываются непонятно кому, в координацию со "старшим братом" не входят. Потому что когда в координации – то твою реальную работу видят все. А когда никто не понимает чем ты там занят — то нет у тебя никаких границ. Можешь отчитываться о чем угодно, и никто тебя не проверит, потому что никто не понимает, чем ты занимаешься", — сообщил военный.

Он добавил, что командиров подразделения нет в общих чатах ВСУ. Недавно главнокомандующий Валерий Залужный распорядился подчинить работу Центра силам радиоэлектронной борьбы ВСУ, однако он не спешит выполнять этот приказ, могут выехать в любое место и включить "Ноти" в любое время.

Александр Карпюк добавил, что после разоблачительного поста в Facebook его вызвали "в большие кабинеты", где после беседы признали наличие проблемы. Руководство армии пообещало решить ее и подчинить подразделение местному командованию, отвечающему за работу РЭБ на участке фронта.

"В российской армии я, наверное, уже получил бы статью за дискредитацию, потому что глянь, как младший сержант разболтался. А тут вот как получилось. Имею надежду, что проблема будет решена очень быстро", — подытожил военнослужащий.

Ранее писали, что украинский военный Сергей Флэш собирает "окопный РЭБ" для ВСУ. Он хочет обеспечить солдат мобильными комплексами, работающими в режиме "ружья" или "купола".