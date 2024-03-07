"Валить наші борти": українська РЕБ не дає відбивати штурми під Донецьком, — командир ЗСУ

Проблема неузгодженості РЕБ та підрозділів БПЛА виникла ще рік тому, але зараз ситуація на фронті різко погіршилася, каже командир роти Олександр Карпюк.

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На Донецький напрямок завезли багато українських засобів радіоелектронної боротьби, які придушують власні дрони Сил оборони і заважають відбивати штурми російських військових. Про загрозливу ситуацію повідомляє командир роти ударних безпілотників молодший сержант Олександр Карпюк (Серж Марко) в Facebook.

За словами Карпюка, велика кількість техніки РЕБ наразі тільки заважає піхотинцям вести бойові дії у Донецькій області. Оператори засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) помічають, що радіоперешкоди часто порушують роботу українських дронів.

"Той випадок коли техніку дали, але мізків немає, — зазначив військовий. — Засоби з нашого тилу придушують наші ж борти не даючи працювати їм під час штурмових дій, придушують навігацію в секторі".

Він відзначає, що мова йде не про окопні українські засоби РЕБ, а про потужні машини, які працюють без координації з екіпажами БПЛА. Фактично, цим вони допомагають російським установкам "Поле-21". За свідченням Олександра, установки РЕБ працювали ефективніше до завезення додаткових на цю ділянку. Наразі ж російські безпілотники літають над полем бою відносно вільно, а українські не можуть навіть злетіти.

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"Йдуть штурмові колони на наші позиції, а наш РЕБ увалює наші ж борти на місці злету, не даючи працювати на відбиття штурмів", — описує події Карпюк.

Командир роти дронів, вже не в перший раз акцентує на необхідності координації підрозділів РЕБ та БПЛА та наголошує на великій шкоді, яка відбувається без цього:

"Нескоординований РЕБ — то є ворожий РЕБ!!!", — підсумовує Олександр Карпюк.

Командир роти БПЛА вже не вперше підіймає цю проблему. Нагадаємо, Олександр Карпюк розповідав про проблеми з нескоординованою РЕБ майже рік тому. Тоді один із підрозділів вмикав "глушилки" без координації з пілотами БПЛА. В результаті дрони не могли літати, а піхота залишалася без прикриття з неба. "Жоден російський РЕБ ніколи в цьому секторі не завдавав більше шкоди", — казав тоді Карпюк.

Також він надав поради для воїнів ЗСУ, як обирати засоби РЕБ та координувати їх з відповідальними підрозділами. Випадково придбані індивідуальні РЕБ теж можуть заважати власним дронам та не захистити при тому бійця від ворожих.