"В 90% не работает": командир ВСУ раскрыл, как продавцы РЭБ дурят военных и что надо брать

Покупка даже качественного средства РЭБ не защитит бойцов от всех российских дронов, но увеличит шансы на выживание. Недобросовестные производители поставляют комплексы из некачественных комплектующих и не проверяют их, утверждает Александр Карпюк.

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Многие украинские военные подразделения нуждаются в окопных системах радиоэлектронной борьбы с российскими дронами и покупают в интернете средства кустарного производства, получая из-за этого много проблем. Командир роты ударных беспилотников младший сержант Александр Карпюк (Серж Марко) в социальной сети Facebook предостерег от опрометчивых закупок и посоветовал, как лучше поступить для защиты позиций от беспилотников.

Большая потребность в средствах РЭБ породила в Украине "гаражное производство" сомнительных изделий, которые продаются в Facebook и на других интернет-площадках. Военный утверждает, что подавляющее большинство из которых никак не защищают от российских БПЛА, что не мешает недобросовестным производителям рассказывать о прекрасной работе их изделий.

"К сожалению — это в 90% обман. И оно не работает", — отметил Александр Карпюк.

Важно

ВСУ нужны не только дроны, но и сотни тысяч средств РЭБ: производитель рассказал, как добиться

Конечно, есть и мелкие производства, которые создают эффективные устройства и поставляют их подразделениям ВСУ. В основном это средства, произведенные для конкретной цели и подавления именно тех частот, на которых работают дроны российских захватчиков на конкретном участке фронта. Таких компаний мало и они не занимаются торговлей в Facebook: производство полностью задействовано под конкретные запросы подразделений, которые выполняют иногда месяцами из-за недостатка комплектующих.

Александр Карпюк рассказал о типичных методах работы недобросовестных производителей РЭБ. Иногда они копируют известное, но тоже не самое эффективное, средство Kvertus Ad Counter FPV и создают реплики из некачественных компонентов. Системы РЭБ не тестируют на реальных российских FPV-дронах, с которыми они должны бороться:

"В основном берут обычный FPV на 915 частоте, которую уже мало кто даже из наших на фронте используют, настраивают так, чтобы с какого-то азимута действительно отваливался канал управления и потом демонстрируют это как доказательство того, что оно работает", — рассказывает Александр.

Также производители из интернета не тестируют компоненты на соответствие заявленным характеристикам и даже не имеют для этого оборудования. С учетом того что китайские комплектующие даже из одной партии имеют достаточно большие расхождения в характеристиках, то разные изделия из такого производства будут иметь разные параметры.

Как защититься от FPV на фронте

Александр Карпюк дает бойцам ВСУ подробную пошаговую инструкцию, как определить нужное средство РЭБ и как его отыскать.

Пойти в подразделение РЭБ боевой части и пообщаться со специалистами; Взять у них частоты, на которых работает противник на конкретном участке. Расхождение может быть очень сильное, например в одном месте могут работать дроны на частоте 530 Гц, на 700 Гц и 2.4 ГГц, но не в диапазоне 900 Гц, для которого опрометчиво приобрели средство РЭБ. Взять у подразделения РЭБ координаты предприятий, с которыми они работают, и заказать у него изделие на конкретных частотах россиян. Если таких производителей нет — то есть компании вроде Kvertus, которые могут сделать рабочее изделие, создающее помехи в нескольких диапазонах; Приобретенное средство принести в подразделение РЭБ на проверку; Договориться с подразделением РЭБ о координации: они будут знать, что по месту работает приобретенное изделие и смогут сообщить об опасности и потребности в его использовании.

Как происходит взаимодействие с подразделением РЭБ

Подразделение радиоэлектронной борьбы налаживает работу оборудования, задача которого — забить видеоканал российских дронов. Для этого надо детектировать вылет беспилотников, считать частоты, на которых они работают, и подать свой сигнал на приемник вражеского дрона — в виде другого видео или белого шума. В случае координации с бойцами на местах подразделение РЭБ сообщает им о приближении дронов и о нужных частотах.

От того, насколько быстро подразделение РЭБ триангулируют дрон (определяют положение), включат подавление сигнала, и предупредят бойцов в окопах о частотах зависит успех противодействия ударным беспилотникам. Это комплексная работа, которую не заменит приобретенное устройство РЭБ само по себе.

"Если государство будет поставлять неработающий РЭБ, или броники, которые убивают спину, но не защищают бойцов — это измена. А если сделали где-то в гараже такое и купили за волонтерские сборы — то уважение таким людям, смотрите какие молодцы, куча репостов", — заключает Александр Карпюк.

Военный отмечает, что процесс защиты с помощью РЭБ меняется и требует соответствующих изменений оборудования. Обе стороны меняют частоты дронов, поэтому имеющееся устройство защиты иногда надо отправлять производителям для внесения изменений, чтобы иметь возможность создавать помехи на других частотах.

Другая проблема самостоятельного неконтролируемого и несогласованного применения средств РЭБ — осложнение работы собственных беспилотников ВСУ. Ранее Александр Карпюк говорил, что подобное может наносить больший вред, чем работа РЭБ россиян.