Защита от "Шахедов" может ослабнуть: Россия имеет новые суперантены для подавления РЭБ (фото)

Россияне уже используют новое средство противодействия РЭБ в управляемых бомбах, но его возможно установить и на дроны-камикадзе, предупреждает военный Сергей Бескрестнов.

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Российские унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК), которые делают бомбы управляемыми, начали оснащать новыми мощными антеннами, которые эффективно подавляют системы радиоэлектронной борьбы. Фото такого УМПК показал в своем Telegram-канале украинский военный и связист Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его словам, впервые в обломках УМПК был найден новый тип CRPA антенны "Комета" с новой восьмилучевой антенной системой. Подобная антенна предоставляет высокоэффективное подавление РЭБ и может одновременно нейтрализовать семь источников помех. Поэтому Россия ответила на усиление украинской РЭБ, усилением технологии борьбы с ней.

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Эксперт отмечает, что Россия активно наращивает системы защиты одновременно с тем, как Украина усиливает свои средства РЭБ. Вероятно, они могут установить "Кометы" нового типа на дроны камикадзе "Шахед" российской сборки, которые еще называют "Геранями", и это ослабит эффективность украинской системы радиолокационной защиты "Покрова".

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

Комплект крыльев УМПК предназначен для неуправляемых российских бомб ФАБ, которые россияне с помощью него делают управляемыми. Унифицированный модуль планирования и коррекции является аналогом JDAM, но уступает ему по всем параметрам. Его активное использование во время бомбардировок является значительной проблемой для Украины. Первая информация об использовании УМПК в начале 2023 года. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что оккупанты запускают до 20 планирующих бомб в сутки с истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Сложность заключается в том, что такие бомбы почти невозможно сбить.

Недавно представленная система радиоэлектронной борьбы "Покрова", которую уже применяют на территории Украины, помогает ВСУ уничтожать российские высокоточные ракеты и дроны "Шахед". Система сбивает их с курса и делает видимыми для противовоздушной обороны. Чтобы обезвредить "Шахед", на него нужно воздействовать с трех сторон на всем маршруте следования, чтобы инерционная система постоянно накапливала погрешность в данных.