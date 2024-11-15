"С точностью до миллиметров": РФ улучшила навигацию "Шахедов", — соцсети (фото)
В Shahed-136 найден новый модуль GNSS, который позволяет в режиме реального времени получать поправки местоположения через сеть стационарных базовых станций RTK Network.
В Российской Федерации начали оснащать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 новыми модулями спутниковой навигации, которые поддерживают технологию RTK (Real Time Kinematic). Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "Полковник ГШ".
В публикации сказано, что в одном из дронов Shahed-136 вместо обычного модуля спутниковой навигации (GNSS), был обнаружен GNSS типа Beitian BT-982K1 (L1, L2, L5).
Сообщается, что новый модуль поддерживает технологию RTK, что позволяет ему в режиме реального времени получать поправки своего местоположения через сеть стационарных базовых станций RTK Network "с точностью до миллиметров". Однако для этого нужна платная подписка на сервис.
Как отмечает автор поста, карта покрытия RTK в Украине свободно доступна в интернете, а сама сеть, похоже, беспрепятственно работает.
"Вот как это выглядит в реальных условиях: БПЛА Shahed-136 с 3G/LTE модемом и RTK GNSS летит себе в нашем воздушном пространстве и кроме поправок со спутника получает еще поправки через интернет от сети RTK", — говорится в публикации.
Автор отметил, что в таком случае средства радиоэлектронной борьбы и спуффинг не работают. Для противодействия усовершенствованным Shahed-136 необходимо системное решение — либо отключение абонентов мобильной сети, которые имеют определенные параметры, либо отключение сетей RTK на территории Украины.
Напомним, россияне начали массово добавлять "Шахедам" термобарические боевые части. При подрыве термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия сложнее. Огненное облако заполнит всю квартиру, тогда как от действия осколочно-фугасного боеприпаса спасает правило "двух стен".
Ранее обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что россияне могут в реальном времени управлять "Шахедами", и поэтому дроны облетают препятствия на пути к цели. Другая причина странного "поведения" дронов — суперкарта местности, которая есть у врагов.