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"С точностью до миллиметров": РФ улучшила навигацию "Шахедов", — соцсети (фото)

Shahed-136, Шахед, дрон, GNSS, фото
Фото: Getty Images | Россияне улучшили навигацию Shahed-136

В Shahed-136 найден новый модуль GNSS, который позволяет в режиме реального времени получать поправки местоположения через сеть стационарных базовых станций RTK Network.

В Российской Федерации начали оснащать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 новыми модулями спутниковой навигации, которые поддерживают технологию RTK (Real Time Kinematic). Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "Полковник ГШ".

В публикации сказано, что в одном из дронов Shahed-136 вместо обычного модуля спутниковой навигации (GNSS), был обнаружен GNSS типа Beitian BT-982K1 (L1, L2, L5).

GNSS, модуль, Shahed-136, фото Fullscreen
Старый модуль GNSS Shahed-136
Фото: Telegram / Полковник ГШ
GNSS, модуль, Shahed-136, фото Fullscreen
Новый модуль GNSS Shahed-136
Фото: Telegram / Полковник ГШ

Сообщается, что новый модуль поддерживает технологию RTK, что позволяет ему в режиме реального времени получать поправки своего местоположения через сеть стационарных базовых станций RTK Network "с точностью до миллиметров". Однако для этого нужна платная подписка на сервис.

GNSS, модуль, Shahed-136, фото Fullscreen
В Shahed-136 нашли новые модули GNSS
Фото: Telegram / Полковник ГШ
GNSS, модуль, Shahed-136, фото Fullscreen
В Shahed-136 нашли новые модули GNSS
Фото: Telegram / Полковник ГШ

Как отмечает автор поста, карта покрытия RTK в Украине свободно доступна в интернете, а сама сеть, похоже, беспрепятственно работает.

RTK, карта, Украина, фото Fullscreen
Карта покрытия RTK в Украине
Фото: Telegram / Полковник ГШ

"Вот как это выглядит в реальных условиях: БПЛА Shahed-136 с 3G/LTE модемом и RTK GNSS летит себе в нашем воздушном пространстве и кроме поправок со спутника получает еще поправки через интернет от сети RTK", — говорится в публикации.

Автор отметил, что в таком случае средства радиоэлектронной борьбы и спуффинг не работают. Для противодействия усовершенствованным Shahed-136 необходимо системное решение — либо отключение абонентов мобильной сети, которые имеют определенные параметры, либо отключение сетей RTK на территории Украины.

Модуль навигации, Beitian BT-982K1, фото Fullscreen
Модуль Beitian BT-982K1
Фото: Telegram / Полковник ГШ

Напомним, россияне начали массово добавлять "Шахедам" термобарические боевые части. При подрыве термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия сложнее. Огненное облако заполнит всю квартиру, тогда как от действия осколочно-фугасного боеприпаса спасает правило "двух стен".

Ранее обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что россияне могут в реальном времени управлять "Шахедами", и поэтому дроны облетают препятствия на пути к цели. Другая причина странного "поведения" дронов — суперкарта местности, которая есть у врагов.