Тревожные маневры: как РФ управляет "Шахедами" над Украиной в режиме онлайн (видео)

Существуют как минимум три способа управлять дальнобойными ударными дронами в реальном времени, но все они имеют свои недостатки.

В сети появилась видеозапись довольно точного и своевременного маневра ударного беспилотника Shahed-136 в Украине, которая вызывает опасения. Фокус выяснил, почему дальнобойные дроны меняют свое направление и как россияне могут ими управлять на большом расстоянии.

Для "Шахедов" нет преград

Очевидцы сняли на камеру полет "Шахеда" над сельской местностью. Беспилотник на низкой высоте двигался над полями, а в нескольких сотнях метров от линии электропередач начал подниматься выше, как будто знал о препятствии на пути.

Возможность на ходу менять маршруты или управлять беспилотниками в режиме реального времени вполне реальна

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Ковапенко в своем Telegram-канале привел два возможных объяснения. Согласно первому варианту, российский оператор управлял "Шахедом" в реальном времени, заметил ЛЭП и набрал высоту заранее. По словам эксперта, в этом случае украинской системе ПВО станет гораздо сложнее сбивать дроны, ведь они смогут уклоняться и быстро адаптироваться ситуации.

Второй вариант: оккупанты настолько детально прописали маршрут беспилотника, чтобы он совершал маневры с точностью до метров. По словам эксперта, оба варианта несут угрозу для Украины. Здесь Александр Коваленко тоже видит значительную угрозу, ведь в этом случае ВС РФ очень детально изучили местность, через которую прокладывают маршруты. Если он знает о таких деталях, как расположение ЛЭП, то может иметь и другую информацию, например, координаты важных целей или позиции средств ПВО.

Как управлять "Шахедами"

Возможность на ходу менять маршруты или управлять беспилотниками в режиме реального времени вполне реальна, Россия уже давно экспериментирует в этом направлении. Например, в октябре тактическая группа ВС РФ "Сталинские соколы" разместила видеозапись якобы с курсовой камеры "Шахеда". Предполагается, что операторы могут управлять большим беспилотником в реальном времени, как FPV-дроном. Чтобы это реализовать, россиянам необходимо оснащать "Шахеды" как оптической системой, так и надежным средством связи, способным передавать "картинку" на большое расстояние, рассказал в интервью Фокусу украинский эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов.

По его словам, в сбитых "Шахедах" находили системы, которые обеспечивали прямые радиоканалы для передачи видео из Курской области РФ. Однако они действуют лишь на небольшом расстоянии.

Гораздо дальше связь позволяет поддерживать спутниковый интернет Starlink, в этом случае дальность практически неограниченна, лишь бы было покрытие, а на территории Украины оно есть, даже на оккупированных территориях. Минус тут лишь в высокой стоимости оборудования. В Telegram россияне сообщают, что покупают терминалы примерно за 1500 долларов вместе с аккаунтами, вдобавок нужен бортовой компьютер, способный принимать, обрабатывать и выполнять команды оператора. Для военной машины России это не такие уж большие деньги, но массово закупать Starlink в условиях санкций ей довольно сложно, а при установке на "Шахед" они становятся одноразовыми. В целом, системы навигации и связи — это самые дорогие компоненты любого БПЛА.

Модем мобильной связи, установленный на "Шахеде"

Российские инженеры еще с 2023 года также ставят на "Шахеды" LTE-модемы с украинскими SIM-картами. Инженер и разработчик беспилотников из Кривого Рога Валерий Брызгалов говорил, что это тоже позволяет управлять ими в полете. Для этого даже не нужен интернет — достаточно просто SMS, чтобы БПЛА регулярно передавал свои координаты и параметры полета.

Основатель волонтерской инициативы по производству средств радиоэлектронной борьбы "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк в комментарии Фокусу говорил, что сделать систему управления дронов с помощью мобильной связи вполне реально — получается обычный Интернет вещей (Internet of things или IoT). С ее помощью оператор может отправлять команды, используя определенные параметры, и летательный аппарат будет их выполнять, например, менять направление или высоту.

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