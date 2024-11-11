"Шахед" врезался в дом в Белгороде: результаты расследования (видео, фото)

Расследователи доказали, что армия РФ взорвала жилой дом на западной окраине Белгорода. В то же время губернатор заверил российское население, что удар нанесли ВСУ.

Удар беспилотника по пятиэтажке в Белгороде, который произошел 5 ноября, попал на видео двух камер наблюдения. Анализ кадров, сделанных с двух ракурсов, доказал, что россияне взорвали собственный жилой дом. Атака состоялась в тот же день, когда состоялся налет РФ на Харьков. О том, как расследователи опровергли заявления губернатора Белгородской области, который обвинял ВСУ, рассказали в Telegram-канале российского оппозиционного проекта "Пепел".

Расследование попадания в дом в Белгороде появилось на канале 11 ноября, через шесть дней после инцидента. Для этого авторы воспользовались кадрами камер наблюдения, которые фиксировали события прямо перед пострадавшим домом и за ним. Изучение кадров показало, как беспилотник, по форме идентичный "Шахеду", ударил по крыше многоэтажки. Адрес дома — ул. Каштановая в микрорайоне "Новая жизнь" на западной окраине Белгорода. Точное время попадания — 14:24:54 (по Киеву). Направление движения устройства — из глубины РФ в сторону Украины.

Удар РФ 5 ноября — схема попадания "Шахеда" в Белгороде Фото: Пепел

В заметке приведена последовательность сообщений в Telegram-канале Белгорода и Белгородской области, и публикации мэра Харькова Игоря Терехова. Из скриншотов понятно, что над российским областным центром слышали два взрыва. Первый — срабатывание средств ПВО РФ, второй — взрыв в результате попадания по дому. Через два часа после этого появилось заявление Харьковского городского головы, который подтвердил атаку "Шахедов" и попадание в пятиэтажку.

Удар РФ 5 ноября — сообщения в Telegram-каналах Фото: Пепел

Скриншоты устройства, которое ударило по российскому дому, показывают его сходство с российским беспилотником "Герань-2", который является модернизацией иранского "Шахеда", добавили расследователи. Они также объяснили, почему взрыв в РФ — следствие удара именно ВС РФ. Во-первых, в Украине пока нет БПЛА, похожих на российско-иранский БПЛА. Во-вторых, украинцы не могли перенаправить дрон на дом, ведь для этого его надо было бы посадить неповрежденным и перепрограммировать на новую цель. В-третьих, БПЛА, скорее всего, ошибочно запрограммировали или он сбился с курса: подразделения ПВО в Белгороде это заметили и именно поэтому пытались его сбить.

Удар РФ 5 ноября — как выглядел дрон, который ударил по Белгороду Фото: Пепел

Расследователи "Пепел" отреагировали на заявление губернатора Белгородской области, который сообщил, будто ВСУ 5 ноября намеренно попали по многоэтажке в Белгороде. От попадания получил ранения один россиянин, пострадало 40 квартир, 24 автомобиля и магазин, заявил российский чиновник. Чтобы обвинить Украину, россияне даже обрезали видео с места событий, чтобы скрыть след ракеты ПВО, которая "неудачно" сбила "Шахед", отметили журналисты проекта.

Удар РФ 5 ноября — детали

Отметим, 5 ноября Воздушные силы ВСУ рассказали детали об атаке "Шахедов" РФ на Украину. Согласно данным командования, россияне запустили 79 дронов-камикадзе, которые стартовали из-под Брянска, Курска, Орла. Во время атаки ВС РФ раздавались взрывы в Киевской, Харьковской, Сумской и ряде других областей. Кроме дронов, враг применил управляемые авиабомбы, которые ударили по частным домам в Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Напоминаем, утром 11 ноября ВС РФ подняли в воздух самолеты Ту-95 и МиГ-31: в командовании объяснили, что произошла фальш-атака.