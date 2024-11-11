"Шахед" врізався в будинок у Бєлгороді: результати розслідування (відео, фото)

Розслідувачі довели, що армія РФ підірвала житловий будинок на західній околиці Бєлгорода. Водночас губернатор запевнив російське населення, що удар завдали ЗСУ.

Удар безпілотника по п'ятиповерхівці в Бєлгороді, який стався 5 листопада, потрапив на відео двох камер спостереження. Аналіз кадрів, зроблених з двох ракурсів, довів, що росіяни підірвали власний житловий будинок. Атака відбулась того ж дня, коли відбувся наліт РФ на Харків. Про те, як розслідувачі спростували заяви губернатора Бєлгородської області, який звинувачував ЗСУ, розповіли у Telegram-каналі російського опозиційного проєкту "Пепел".

Розслідування влучання в будинок у Бєлгороді з'явилось на каналі 11 листопада, через шість днів після інциденту. Для цього автори скористались кадрами камер спостереження, які фіксували події прямо перед постраждалим будинком і за ним. Вивчення кадрів показало, як безпілотник, за формою ідентичний "Шахеду", вдарив по даху багатоповерхівки. Адреса будинку — вул. Каштанова у мікрорайоні "Нове життя" на західній околиці Бєлгорода. Точний час влучання — 14:24:54 (за Києвом). Напрямок руху пристрою — з глибини РФ у бік України.

Удар РФ 5 листопада - схема влучання "Шахеда" в Бєлгороді Фото: Пепел

У дописі наведено послідовність повідомлень в Telegram-каналі Бєлгорода та Бєлгородської області, і публікації мера Харкова Ігоря Терехова. Зі скриншотів зрозуміло, що над російським обласним центром чули два вибухи. Перший — спрацювання засобів ППО РФ, другий — вибух внаслідок влучання по будинку. Через дві години після цього з'явилась заява Харківського міського голови, який підтвердив атаку "Шахедів" та влучання у п'ятиповерхівку.

Удар РФ 5 листопада - повідомлення в Telegram-каналах Фото: Пепел

Скриншоти пристрою, який вдарив по російському будинку, показують його схожість з російським безпілотником "Герань-2", який є модернізацією іранського "Шахеда", додали розслідувачі. Вони також пояснили, чому вибух в РФ — наслідок удару саме ЗС РФ. По-перше, в Україні поки що немає БПЛА, схожих на російсько-іранський БПЛА. По-друге, українці не могли переспрямувати дрон на будинок, адже для цього його треба було б посадити неушкодженим і перепрограмувати на нову ціль. По-третє, БПЛА, найімовірніше, помилково запрограмували або він збився з курсу: підрозділи ППО в Бєлгороді це помітили і саме тому намагались його збити.

Удар РФ 5 листопада - яки виглядав дрон, який вдарив по Бєлгороду Фото: Пепел

Розслідувачі "Пепел" відреагували на заяву губернатора Бєлгородської області, який повідомив, начебто ЗСУ 5 листопада навмисно влучили по багатоповерхівці в Бєлгороді. Від влучання отримав поранення один росіянин, постраждало 40 квартир, 24 автомобілів та магазин, заявив російський чиновник. Щоб звинуватити Україну, росіяни навіть обрізали відео з місця подій, щоб приховати слід ракети ППО, яка "невдало" збила "Шахед", відсумували журналісти проєкту.

Удар РФ 5 листопада — деталі

Зазначимо, 5 листопада Повітряні сили ЗСУ розповіли деталі про атаку "Шахедів" РФ на Україну. Згідно з даними командування, росіяни запустили 79 дронів-камікадзе, які стартували з-під Брянська, Курська, Орла. Під час атаки ЗС РФ лунали вибухи в Київській, Харківській, Сумській та низці інших областей. Крім дронів, ворог застосував керовані авіабомби, які вдарили по приватних будинках на Харківщині, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Нагадуємо, зранку 11 листопада ЗС РФ підняли у повітря літаки Ту-95 та МіГ-31: в командуванні пояснили, що сталась фальш-атака.