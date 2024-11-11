Фальш-атака РФ: чому ворог підняв авіацію та не атакував, ймовірні плани окупантів

РФ підняла 8 бортів Ту-95МС та три літаки МіГ-31К. В українських містах превентивно здійснили відключення електроенергії. Проте ворог лише здійснив імітаційні пуски крилатих ракет, після чого літаки повернулися назад на аеродроми. Фокус дізнався, на що була розрахована ця фальш-атака та чи варто найближчим часом очікувати масованого удару по енергетиці.

Вранці, 11 листопада, ЗС РФ підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, проте не здійснили жодного пуску крилатих ракет. Замість цього відбулася імітація пусків.

Так перші імітаційні пуски крилатих ракет відбулися о 06:00, а ще один — о 06:15 з іншого пускового рубежу.

Станом на 07:20, всі борти відлетіли з пускових рубежів та взяли курс назад на аеродроми. Крім цього, о 06:50 був зафіксований зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

У моніторинговому каналі "Monitor" зауважили, що загалом ворог підіймав вісім бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та три літаки МіГ-31К з авіабази "Приволзький". Попри це, ракетна атака не відбулася.

Імітація пусків ракет: чому РФ підняла авіацію, а ракетних ударів не було?

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, відпрацювання ворогом тактики пусків з імітацією — це частина підтримування авіації в готовності до дій.

"І використовує ворог це для психологічного тиску", — сказав він.

На думку військового аналітика Павла Нарожного, таке застосування російської авіації не може бути певним навчанням, і більше схоже на спробу залякати та показати силу.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що ворог проводив імітацію пусків ракет задля демонстрації можливої асиметричної відповіді після відповідного удару українських БПЛА по Москві.

"Ймовірно, це був елемент військово-політичного тиску на Україну, демонстрація можливостей використання стратегічних бомбардувальників. Нині РФ використовує тактику саме ударів БПЛА, адже з економічного погляду це дозволяє зберегти інші дорожчі засоби ураження — крилаті та балістичні ракети, вартість яких досягає кількох мільйонів доларів", — каже Фокусу Снєгирьов.

Експерт переконаний, що невипадково відбулася імітація пусків ракет, тобто це демонстрація можливостей із залучення стратегічних бомбардувальників у моменті продовження ударів української сторони по обʼєктах російської інфраструктури.

"Російська Федерація могла поставити на паузу сам характер ударів по території України з використанням таких засобів ураження, як крилаті та балістичні ракети. Натомість буде масштабувати удари з застосування БПЛА", — вважає Снєгирьов.

Масований удар по українській енергетиці: до чого готується ворог?

Керівника ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що в противника все готово до початку масованих обстрілів. Так, у росіян вистачає ракет, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації та продовжують накопичуватися. Також готові літаки.

Павло Нарожний вважає, що завжди потрібно очікувати масовану ворожу атаку на українську енергетику.

"Чому Путін атакує нашу енергетику? Тому що може атакувати нашу енергетику. Він просто підшуковує зручний момент для удару. Росіяни ж постійно роблять розвідку, запускають "Шахеди" для виснаження наших систем ППО і всього іншого, тому завжди треба розуміти, що ворог може", — сказав Фокусу Нарожний.

За словами Дмитра Снєгирьова, військова доктрина РФ передбачає превентивний характер ударів по енергетичному комплексу противника з метою примусу до капітуляції.

"Це записано у військовій доктрині, тому росіяни чітко й послідовно виконують положення військової доктрини, які реалізовуються з лютого 2022 року", — зазначив експерт.

Превентивні відключення світла: що це таке та чи допоможе уникнути блекаутів?

Під час повітряної тривоги в низці українських областей застосували аварійні відключення світла через загрозу ракетного обстрілу. У КМВА заявили, що графіки введено як превентивний захід через загрозу ворожого ракетного удару. Загалом за вказівкою НЕК "Укренерго" аварійні відключення світла відбулися в:

Києві;

Київській області;

Сумській;

Черкаській;

Житомирській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Одеській;

Харківській.

Павло Нарожний заявив, що під час повномасштабного вторгнення в Україні жодного разу не було блекауту, тоді як останній був зафіксований в кінці 90-х років.

"Блекаут — це аварія в енергетиці, після якої треба дуже довго запускати енергетичну систему. Чому вона може статися? Тому що дуже різко підключають чи відключають абонентів", — пояснив аналітик.

Він навів приклад, коли електростанція генерує 1 ГВт, і до неї під'єднано приблизно 1 ГВт клієнтів. Ця кількість постійно змінюється — хтось вмикає чайник, а хтось вимикає кондиціонер, проте, якщо від 1 ГВт електроенергії різко відімкнути всіх абонентів чи ввімкнути велику кількість, це призведе до аварії.

В результаті чого електростанцію доведеться довго вмикати. Зокрема, такий сценарій можливий, якщо ворог знищить трансформаторну підстанцію або магістраль. Для того, аби не було аварії в системі електромережі, можуть превентивно відключати абонентів.

"Це дійсно робиться для того, щоб уберегти нашу енергетичну систему від можливих аварій, катастроф, великих проблем в енергетиці", — пояснив він та додав, що подібні дії неодноразово відбувалися й раніше.

Військовий експерт Снєгирьов наголосив, що превентивні відключення світла не можуть зберегти електроенергію, натомість здатні знизити можливі негативні сценарії від ураження енергетичних обʼєктів, тобто полегшити проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, підрозділ Сил безпілотних систем завдав удар по складу БК 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області. Під атакою опинилися артилерійські боєприпаси, ракети до РСЗВ й КАБи.

8 листопада військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів Фокусу, що ЗС РФ можуть влаштувати масовану атаку на енергетику, коли похолоднішає. Він зауважив, що ворог планує це робити всіма засобами ураження — балістичними, крилатими ракетами, безпілотниками.