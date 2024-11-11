Ранкова фальш-атака ЗС РФ: у РНБО пояснили мотиви росіян

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, противник готовий далі здійснювати терор щодо українців, для якого росіяни заздалегідь накопичили достатню кількість ракет.

ЗС РФ вранці 11 листопада підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і здійснили фальш-пуски. Це може свідчити про кілька речей, як написав у своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

За його словами, у росіян усе готово до масованих обстрілів мирних міст України, як він і говорив раніше. Ракет у противника також достатньо для того, щоб здійснювати терор.

"Вони (ракети. — Ред.) накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова. Відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією — це теж частина підтримки авіації в готовності до дій", — написав Андрій Коваленко.

Окремо керівник ЦПД додав, що така тактика агресора може застосовуватися для психологічного тиску.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати українські міста. За даними командування, вранці також було зафіксовано злети винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через загрозу масованого удару в деяких українських регіонах превентивно ввели аварійні відключення світла.