Утренняя фальш-атака ВС РФ: в СНБО объяснили мотивы россиян

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, противник готов дальше осуществлять террор в отношении украинцев, для которого россияне заранее накопили достаточное количество ракет.

ВС РФ утром 11 ноября подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и осуществили фальш-пуски. Это может свидетельствовать о нескольких вещах, как написал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

По его словам, у россиян все готово к массированным обстрелам мирных городов Украины, как он и говорил ранее. Ракет у противника также достаточно для того, чтобы осуществлять террор.

"Они (ракеты. — Ред.) накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова. Отработка россиянами тактики пусков с имитацией — это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям", — написал Андрей Коваленко.

Отдельно руководитель ЦПД добавил, что такая тактика агрессора может применяться для психологического давления.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать украинские города. По данным командования, утром также были зафиксированы взлеты истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за угрозы массированного удара в некоторых украинских регионах превентивно ввели аварийные отключения света.