Фальш-атака РФ: почему враг поднял авиацию и не атаковал, вероятные планы оккупантов

РФ подняла 8 бортов Ту-95МС и три самолета МиГ-31К. В украинских городах превентивно осуществили отключение электроэнергии. Однако враг лишь осуществил имитационные пуски крылатых ракет, после чего самолеты вернулись обратно на аэродромы. Фокус узнал, на что была рассчитана эта фальш-атака и стоит ли в ближайшее время ожидать массированного удара по энергетике.

Утром, 11 ноября, ВС РФ подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, однако не осуществили ни одного пуска крылатых ракет. Вместо этого состоялась имитация пусков.

Так первые имитационные пуски крылатых ракет состоялись в 06:00, а еще один — в 06:15 с другого пускового рубежа.

По состоянию на 07:20, все борта улетели с пусковых рубежей и взяли курс обратно на аэродромы. Кроме этого, в 06:50 был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

В мониторинговом канале "Monitor" отметили, что в целом враг поднимал восемь бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и три самолета МиГ-31К с авиабазы "Приволжский". Несмотря на это, ракетная атака не состоялась.

Имитация пусков ракет: почему РФ подняла авиацию, а ракетных ударов не было?

По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, отработка врагом тактики пусков с имитацией — это часть поддержания авиации в готовности к действиям.

"И использует враг это для психологического давления", — сказал он.

По мнению военного аналитика Павла Нарожного, такое применение российской авиации не может быть определенным учением, и больше похоже на попытку запугать и показать силу.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что враг проводил имитацию пусков ракет для демонстрации возможного асимметричного ответа после ответного удара украинских БПЛА по Москве.

"Вероятно, это был элемент военно-политического давления на Украину, демонстрация возможностей использования стратегических бомбардировщиков. Сейчас РФ использует тактику именно ударов БПЛА, ведь с экономической точки зрения это позволяет сохранить другие более дорогие средства поражения — крылатые и баллистические ракеты, стоимость которых достигает нескольких миллионов долларов", — говорит Фокусу Снегирев.

Эксперт убежден, что неслучайно произошла имитация пусков ракет, то есть это демонстрация возможностей по привлечению стратегических бомбардировщиков в моменте продолжения ударов украинской стороны по объектам российской инфраструктуры.

"Российская Федерация могла поставить на паузу сам характер ударов по территории Украины с использованием таких средств поражения, как крылатые и баллистические ракеты. Вместо этого будет масштабировать удары по применению БПЛА", — считает Снегирев.

Массированный удар по украинской энергетике: к чему готовится враг?

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что у противника все готово к началу массированных обстрелов. Так, у россиян хватает ракет, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и продолжают накапливаться. Также готовы самолеты.

Павел Нарожный считает, что всегда нужно ожидать массированную вражескую атаку на украинскую энергетику.

"Почему Путин атакует нашу энергетику? Потому что может атаковать нашу энергетику. Он просто подыскивает удобный момент для удара. Россияне же постоянно делают разведку, запускают "Шахеды" для истощения наших систем ПВО и всего остального, поэтому всегда надо понимать, что враг может", — сказал Фокусу Нарожный.

По словам Дмитрия Снегирева, военная доктрина РФ предусматривает превентивный характер ударов по энергетическому комплексу противника с целью принуждения к капитуляции.

"Это записано в военной доктрине, поэтому россияне четко и последовательно выполняют положения военной доктрины, которые реализовываются с февраля 2022 года", — отметил эксперт.

Превентивные отключения света: что это такое и поможет ли избежать блэкаутов?

Во время воздушной тревоги в ряде украинских областей применили аварийные отключения света из-за угрозы ракетного обстрела. В КГГА заявили, что графики введены в качестве превентивной меры из-за угрозы вражеского ракетного удара. Всего по указанию НЭК "Укрэнерго" аварийные отключения света произошли в:

Киеве;

Киевской области;

Сумской;

Черкасской;

Житомирской;

Николаевской;

Кировоградской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Одесской;

Харьковской.

Павел Нарожный заявил, что во время полномасштабного вторжения в Украине ни разу не было блэкаута, тогда как последний был зафиксирован в конце 90-х годов.

"Блэкаут — это авария в энергетике, после которой надо очень долго запускать энергетическую систему. Почему она может произойти? Потому что очень резко подключают или отключают абонентов", — пояснил аналитик.

Он привел пример, когда электростанция генерирует 1 ГВт, и к ней подключено примерно 1 ГВт клиентов. Это количество постоянно меняется — кто-то включает чайник, а кто-то выключает кондиционер, однако если от 1 ГВт электроэнергии резко отключить всех абонентов или включить большое количество, то это приведет к аварии.

В результате чего электростанцию придется долго включать. В частности, такой сценарий возможен, если враг уничтожит трансформаторную подстанцию или магистраль. Для того, чтобы не было аварии в системе электросети, могут превентивно отключать абонентов.

"Это действительно делается для того, чтобы уберечь нашу энергетическую систему от возможных аварий, катастроф, больших проблем в энергетике", — пояснил он и добавил, что подобные действия неоднократно происходили и раньше.

Военный эксперт Снегирев отметил, что превентивные отключения света не могут сохранить электроэнергию, зато способны снизить возможные негативные сценарии от поражения энергетических объектов, то есть облегчить проведение ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, подразделение Сил беспилотных систем нанесло удар по складу БК 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области. Под атакой оказались артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и КАБы.

8 ноября военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал Фокусу, что ВС РФ могут устроить массированную атаку на энергетику, когда похолодает. Он отметил, что враг планирует это делать всеми средствами поражения — баллистическими, крылатыми ракетами, беспилотниками.