"Шахеди", ракети та КАБи: Росія здійснила масовану атаку, подробиці (фото)

Протиповітряна оборона тривала у восьми регіонах України. У Київській області тривога тривала майже 10 годин, однак влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

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Увечері 4 листопада та у ніч на 05 листопада 2024 року ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел (РФ). Про це повідомили в Повітряних силах України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію", — повідомили у відомстві.

Результати атаки 5 листопада Фото: Повітряні сили ЗСУ

Результати атаки на Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що протиповітряна оборона працювала у двох районах столиці. Він зазначив, що ППО було чутно в Голосіївському районі та на Оболоні.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що ворог не припиняє нічні масовані атаки Київщини дронами. Тривога тривала майже 10 годин.

Він додав, що в регіоні активно працювали сили ППО, всі ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

"Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку. Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину", — додав він.

Атака на Сумську область

В ніч на 5 листопада у небі над Сумською областю збито 14 ворожих "Шахедів". Про це повідомила Сумська ОВА.

"Всього з початку року наші Захисники неба ліквідували 476 російських "стерв'ятників", — додали там.

Атака на Сумську область Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Атака на Черкаську область

Вночі ворожі БпЛА атакували область. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"По повітряних цілях працювали засоби ППО. За попередніми даними, в межах нашої області знищено 6 "шахедів". Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна наразі немає", — додав він.

Ситуація в Харківській області

В ніч на 5 листопада ЗС РФ атакувала Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"5 листопада 00:40 м. Харків, Шевченківський р-н. Потрапляння КАБ в землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років", — написав він.

Також було внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено приватний житловий будинок.

В інших обласних військових адміністраціях про результати атаки повідомлень не було.

Нагадаємо, що ЗС РФ увечері 3 листопада та у ніч проти 4 листопада 2024 року атакувала Україну "Шахедами", дронами невстановленого типу та балістичною ракетою "Іскандер". Бойова робота сил ППО тривала у дев'яти регіонах України.

Слід зазначити, що у жовтні Одеса та область стали найбільш обстрілюваними територіями України. Військовий оглядач Олександр Коваленко аналізував статистику ракетних ударів та чому ППО міста вже третій рік залишається проблемною.